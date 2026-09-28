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Ліга націй: Україна зіграла внічию з Грузією та зберегла лідерство в групі

Київ • УНН

 • 1350 перегляди

Україна завершила матч Ліги націй із Грузією внічию. Після двох турів команда має чотири очки й очолює групу.

Ліга націй: Україна зіграла внічию з Грузією та зберегла лідерство в групі

Збірна України з футболу зіграла внічию у матчі другого туру Ліги націй проти збірної Грузії, передає УНН

Деталі 

Збірна Грузії могла відкривати рахунок вже на 3-й хвилині після помилки Валерія Бондаря, однак Отар Кітеішвілі пробив у руки Трубіну. Вже за пару хвилин Матвій Пономаренко вийшов на оперативний простір, проте пробив повз дальній кут Гіоргі Мамардашвілі. 

У середині тайму Трубін відбив удар Гіоргі Чакветадзе у верхній кут. Перший удар нашої збірної відбувся аж на 46-й хвилині, коли Олександр Зубков пробив по центру прямо у Мамардашвілі. 

Після другого тайму Грузія продовжували більше володіти м'ячем, а "синьо-жовті" шукати можливості під час контратак. 

Лише на 63-й хвилині Кварацхелія після передачі Чакветадзе з гострого кута пробив у ближній кут воріт Трубіна, але Анатолій відбив цей постріл, а далі "пожежу" погасив Бондар. 

Надалі гра не змінилася - Грузія намагалася атакувати, а Україна грала від оборони, намагаючись вибігати у контратаки. 

Зазначимо, це вже 4 нічия в офіційних матчах між Грузією і Україною. Раніше Національна команда святкувала 11 перемог. Наступний матч наша команда проведе у п’ятницю, 2 жовтня, проти збірної Північної Ірландії "вдома".

Наразі наша команда після двох турів займає перше місце з чотирма очками. 

Україна перемогла Угорщину на старті Ліги націй 2026/202725.09.26, 23:52 • 25372 перегляди

Павло Башинський

Спорт
Україна
Грузія