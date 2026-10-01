Зірку “Ліверпуля” Керкеза внесли до бази “Миротворець” після матчу з Україною

Лівого захисника англійського "Ліверпуля" та збірної Угорщини Мілоша Керкеза, а також його батька внесли до бази "Миротворець", передає УНН.

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Мілоша Керкеза було додано до бази "Миротворець" за підтримку російської агресії та вбивств громадян України російсько-фашистськими загарбниками, а також участь у актах гуманітарної агресії проти України.

Під час матчу Україна - Угорщина у першому турі Ліги націй, на полі виникла потасовка наприкінці матчу. Спочатку капітан угорців Домінік Собослай штовхнув українського вінгера Віктора Циганкова та втік, після чого до сутички підключився Керкез, який схопив українця за футболку.

Після цього, батько Керкеза - Зан виставив у соцмережі Instagram момент сутички, де Керкез тримає Циганкова під пісню реперів АК-47 та "Ноггано" - Russian Paradise.

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