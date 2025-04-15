Віктор Циганков

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24126 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149868 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 132896 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135355 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131907 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132569 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195258 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77338 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164451 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Новини по темi

Словаччина - Україна: стали відомі стартові склади команд

Національна збірна України з футболу, у складі якої відбулися чотири зміни в порівнянні з попереднім складом, зустрінеться зі Словаччиною у другому турі групового етапу Євро-2024 сьогодні в Дюссельдорфі, Німеччина.

Спорт • 21 червня, 12:15 • 13447 перегляди

З Миколенком: оголошено заявку збірної України на матч Євро-2024 проти Словаччини

Національна збірна України проведе свій другий матч групового етапу Євро-2024 проти Словаччини в німецькому Дюссельдорфі сьогодні, 21 червня. Оголошено заявку збірної України на гру.

Спорт • 21 червня, 06:20 • 14178 перегляди

Румунія - Україна: стали відомі стартові склади команд

Україна та Румунія зійдуться у першому матчі групового етапу Євро-2024.

Спорт • 17 червня, 12:53 • 14493 перегляди

Україна стартує на Євро-2024: де дивитися матч зі збірною Румунії, орієнтовні склади команд, ставки букмекерів

Сьогодні, 17 червня, у Німеччині збірна України проведе перший матч групового етапу Чемпіонату Європи з футболу-2024. Суперником наших гравців стане збірна Румунії.

Спорт • 17 червня, 03:49 • 24774 перегляди

Україна сьогодні проведе товариський матч із Молдовою: в УАФ показали форму та оприлюднили офіційну заявку

Сьогодні національна збірна України проведе товариський матч проти збірної Молдови на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Україна займає 22-е місце, А Молдова - 153-е в останньому рейтингу ФІФА.

Спорт • 11 червня, 13:07 • 15277 перегляди

Став відомий фінальний список гравців збірної України з футболу на чемпіонаті Європи-2024

Національна збірна України з футболу оголосила остаточний список з 26 гравців, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи 2024 року, включаючи воротарів Георгія Бушана, Анатолія Трубіна та Андрія Луніна, захисників Миколу Матвієнка та Віталія Миколенка, півзахисників Андрія Ярмоленка та Олександра Зінченка, а також нападників Артема Довбика та Романа Яремчука.

Спорт • 7 червня, 21:29 • 18242 перегляди

Збірна України з футболу зустрінеться з Польщею в товариському матчі у Варшаві: хто увійшов у заявку

У товариському матчі на Національному стадіоні у Варшаві збірна України зустрінеться з Польщею у складі 26 гравців, включаючи Ярмоленка, Малиновського, Мудрика і Зінченка. В останньому рейтингу ФІФА Польща займає 28-е місце, а Україна-22-е.

Спорт • 7 червня, 13:15 • 16667 перегляди

Без Миколенка: оголошено заявку на товариський матч Україна-Німеччина

Національна збірна України проведе товариський матч проти Німеччини сьогодні на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі. В офіційній заявці на матч, який розпочнеться о 21:45 за київським часом, вказані 25 гравців.

Спорт • 3 червня, 07:23 • 20882 перегляди

Нападник “Жирони” та національної збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону в іспанській Ла Лізі

Артем Довбик, нападник «Жирони» та збірної України, став найкращим бомбардиром сезону іспанської Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах, зрівнявшись з досягненням Андрія Шевченка для українців у топ-5 європейських лігах.

Спорт • 27 травня, 15:49 • 23478 перегляди

Збірна України оголосила список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав попередню заявку збірної України з футболу на чемпіонат Європи - 2024.

Спорт • 16 травня, 14:51 • 21032 перегляди

Юнацька збірна України з футболу перемогла Швейцарію та вийшла на Євро-2024

Збірна України з футболу U19 розгромила Швейцарію з рахунком 3:0 і кваліфікувалася на Євро-2024, не пропустивши жодного м'яча.

Спорт • 26 березня, 17:07 • 25315 перегляди

Відбір на Євро-2024: став відомий стартовий склад збірної України на матч проти Боснії

Став відомий стартовий склад збірної України на півфінальний матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.

Спорт • 21 березня, 19:11 • 24943 перегляди

Перший контракт Мессі з "Барселоною", підписаний на серветці, буде продано на аукціоні

Легендарна серветка, на якій 13-річний Ліонель Мессі підписав свій перший контракт з "Барселоною" у 2000 році, буде виставлена на аукціон у березні 2024 року з очікуваною ціною від 300 000 до 600 000 євро.

Спорт • 1 лютого, 04:15 • 28769 перегляди