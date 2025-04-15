Віктор Циганков

Національна збірна України з футболу, у складі якої відбулися чотири зміни в порівнянні з попереднім складом, зустрінеться зі Словаччиною у другому турі групового етапу Євро-2024 сьогодні в Дюссельдорфі, Німеччина.
Національна збірна України проведе свій другий матч групового етапу Євро-2024 проти Словаччини в німецькому Дюссельдорфі сьогодні, 21 червня. Оголошено заявку збірної України на гру.
Україна та Румунія зійдуться у першому матчі групового етапу Євро-2024.
Сьогодні, 17 червня, у Німеччині збірна України проведе перший матч групового етапу Чемпіонату Європи з футболу-2024. Суперником наших гравців стане збірна Румунії.
Сьогодні національна збірна України проведе товариський матч проти збірної Молдови на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Україна займає 22-е місце, А Молдова - 153-е в останньому рейтингу ФІФА.
Національна збірна України з футболу оголосила остаточний список з 26 гравців, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи 2024 року, включаючи воротарів Георгія Бушана, Анатолія Трубіна та Андрія Луніна, захисників Миколу Матвієнка та Віталія Миколенка, півзахисників Андрія Ярмоленка та Олександра Зінченка, а також нападників Артема Довбика та Романа Яремчука.
У товариському матчі на Національному стадіоні у Варшаві збірна України зустрінеться з Польщею у складі 26 гравців, включаючи Ярмоленка, Малиновського, Мудрика і Зінченка. В останньому рейтингу ФІФА Польща займає 28-е місце, а Україна-22-е.
Національна збірна України проведе товариський матч проти Німеччини сьогодні на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі. В офіційній заявці на матч, який розпочнеться о 21:45 за київським часом, вказані 25 гравців.
Артем Довбик, нападник «Жирони» та збірної України, став найкращим бомбардиром сезону іспанської Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах, зрівнявшись з досягненням Андрія Шевченка для українців у топ-5 європейських лігах.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав попередню заявку збірної України з футболу на чемпіонат Європи - 2024.
Збірна України з футболу U19 розгромила Швейцарію з рахунком 3:0 і кваліфікувалася на Євро-2024, не пропустивши жодного м'яча.
Став відомий стартовий склад збірної України на півфінальний матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.
Легендарна серветка, на якій 13-річний Ліонель Мессі підписав свій перший контракт з "Барселоною" у 2000 році, буде виставлена на аукціон у березні 2024 року з очікуваною ціною від 300 000 до 600 000 євро.