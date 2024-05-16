Збірна України оголосила список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024
Київ • УНН
Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав попередню заявку збірної України з футболу на чемпіонат Європи - 2024
Головний тренер національної команди України Сергій Ребров оголосив склад, який візьме участь у підготовчому зборі перед фінальним турніром Євро-2024 в Німеччині, під час якого у збірної України заплановані три товариські матчі. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, пише УНН.
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Наставник оприлюднив основний список, а також назвав шістьох виконавців, які ввійшли до резервного листа.
Зазначається, що остаточну заявку збірної України на Євро-2024 буде оголошено 7 червня.
Склад збірної України
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток (СК "Дніпро-1" Дніпро), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія).
Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).
Резервний список: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — "Динамо" Київ), Єгор Ярмолюк ("Бренфорд", Англія).
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