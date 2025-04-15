В аеропортах Німеччини, Британії та Нідерландів скасовано понад 190 рейсів через сніг та крижаний дощ. У Франкфурті, Схіпголі та
Хітроу спостерігаються серйозні затримки польотів.
Джон Тіннісвуд помер у віці 112 років, через кілька місяців після визнання його найстарішим чоловіком у світі. Він народився в рік
аварії "Титаніка", пережив дві світові війни і дві пандемії.
Це перший раз у сезоні, коли український вінгер не потрапив до складу, хоча не травмований і не дискваліфікований.
Тисячі британців вийшли на вулиці, щоб протистояти ультраправим протестам проти мігрантів. Акції відбуваються у багатьох містах
країни у відповідь на заворушення після нападу на дітей у Саутпорті.
В англійському Саутпорті спалахнули заворушення після вбивства трьох дівчаток у дитячому клубі. 27 поліцейських
госпіталізовано, радикальні націоналісти атакували місцеву мечеть.
У Саутпорті сталися масові заворушення після нападу на дітей, в якому загинуло троє. Протестувальники зіткнулися з поліцією біля
мечеті, підпаливши поліцейський фургон та атакувавши правоохоронців.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав попередню заявку збірної України з футболу на чемпіонат Європи - 2024.
Українська співачка Марія Сур вийшла до фіналу шведського конкурсу Melodifestivalen з піснею "When I'm Gone" і може представити
Швецію на Євробаченні 2024 року.
Жеребкування півфіналів пісенного конкурсу "Євробачення-2024" визначило, що Україна виступить у першій частині першого півфіналу 7 травня.