Sky: в англійському Саутпорті після нападу з ножем на дітей сталися заворушення

У Саутпорті сталися масові заворушення після нападу на дітей, в якому загинуло троє. Протестувальники зіткнулися з поліцією біля мечеті, підпаливши поліцейський фургон та атакувавши правоохоронців.