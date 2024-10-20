Головний тренер "Челсі" не включив Мудрика до заявки на матч проти “Ліверпуля”
Київ • УНН
Це перший раз у сезоні, коли український вінгер не потрапив до складу, хоча не травмований і не дискваліфікований.
Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска не включив до заявки українського вінгера Михайла Мудрика на матч в рамках 8 туру Англійської прем’єр-ліги проти "Ліверпуля", передає УНН.
Деталі
Сьогодні, 20 жовтня, о 18:45 на "Енфілд" у Ліверпулі однойменна команда прийме лондонський "Челсі" Михайла Мудрика. Український вінгер "пенсіонерів" Михайло Мудрик уперше у сезоні не потрапив у заявку колективу, хоча не числиться ні в списку травмованих, ні в списку дискваліфікованих.
Склад "Челсі" виглядає наступним чином: Санчес у воротах; у захисті: Ріс Джеймс, який повертається до старту після травми, Адарабійо, Колвілл, Густо; у півзахисті: Кайседо, Лавія, Мадуеке, Палмер, Санчо; в нападі: Джексон.
Склад "Ліверпуля": у воротах Келлехер; у захисті: Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон; у півзахсті: Джонс, Гравенберг, Собослай; в нападі: Салах, Жота, Гакпо.
Доповнення
Раніше ЗМІ повідомляли, що Мудрик хоче покинути через брак ігрової практики. Повідомлялося, що український вінгер може перейти вже найближчим часом до марсельського "Олімпіку".
Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" в сезоні 2022/2023 за 70 млн євро. Загалом за "Челсі" Мудрик провів 66 матчів, в яких забив 7 голів та віддав 7 асистів.
Нагадаємо
Збірна України мінімально перемогла національну команду Грузії у третьому турі Дивізіону B Ліги націй 2024/25. Єдиний гол в матчі на рахунку Михайла Мудрика.