Главный тренер «Челси» не включил Мудрика в заявку на матч против «Ливерпуля»
Киев • УНН
Это первый раз в сезоне, когда украинский вингер не попал в состав, хотя не травмирован и не дисквалифицирован.
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска не включил в заявку украинского вингера Михаила Мудрика на матч в рамках 8 тура Английской премьер-лиги против "Ливерпуля", передает УНН.
Детали
Сегодня, 20 октября, в 18:45 на "Энфилд" в Ливерпуле одноименная команда примет лондонский "Челси" Михаила Мудрика. Украинский вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик впервые в сезоне не попал в заявку коллектива, хотя не числится ни в списке травмированных, ни в списке дисквалифицированных.
Состав "Челси" выглядит следующим образом: Санчес в воротах; в защите: Рис Джеймс, который возвращается в старт после травмы, Адарабийо, Колвилл, Густо; в полузащите: Кайседо, Лавия, Мадуэке, Палмер, Санчо; в нападении: Джексон.
Состав "Ливерпуля": в воротах Келлехер; в защите: Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон; в полузащите: Джонс, Гравенберг, Собослай; в нападении: Салах, Жота, Гакпо.
Дополнение
Ранее СМИ сообщали, что Мудрик хочет покинуть из-за нехватки игровой практики. Сообщалось, что украинский вингер может перейти уже в ближайшее время в марсельский "Олимпик".
Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в сезоне 2022/2023 за 70 млн евро. Всего за "Челси" Мудрик провел 66 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 ассистов.
Напомним
Сборная Украины минимально победила национальную команду Грузии в третьем туре Дивизиона B Лиги наций 2024/25. Единственный гол в матче на счету Михаила Мудрика.