Україна здобула перемогу над збірною Грузії в Лізі націй
Київ • УНН
Збірна України здобула мінімальну перемогу над Грузією у третьому турі Ліги націй. Михайло Мудрик забив єдиний гол на 35-й хвилині, принісши команді перші три очки в турнірі.
Збірна України мінімально перемогла національну команду Грузії у третьому турі Дивізіону B Ліги націй 2024/25. Про це повідомляє УАФ, пише УНН.
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Зазначається, що матч Україна - Грузія пройшов у польській Познані.
На 35-й хвилині Михайло Мудрик забив по воротах грузинів і відкрив рахунок матчу.
На цій грі українська збірна набрала перші три очки, проте продовжує залишатись на останньому місяці в турнірній таблиці групи.
У наступному турі Ліги націй збірна України зійдеться з командою Чехії, а Грузія зіграє проти Албанії. Ці поєдинки відбудуться 14 жовтня.
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