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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина одержала победу над сборной Грузии в Лиге наций

Украина одержала победу над сборной Грузии в Лиге наций

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 21:37  •  702 просмотра

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Сборная Украины одержала минимальную победу над Грузией в третьем туре Лиги наций. Михаил Мудрик забил единственный гол на 35-й минуте, принеся команде первые три очка в турнире.

Сборная Украины минимально победила национальную команду Грузии в третьем туре Дивизиона B Лиги наций 2024/25. Об этом сообщает УАФ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что матч Украина - Грузия прошел в польской Познани.  

На 35-й минуте Михаил Мудрик забил по воротам грузин и открыл счет матча. 

На этой игре украинская сборная набрала первые три очка, однако продолжает оставаться на последнем месяце в турнирной таблице группы.

В следующем туре Лиги наций сборная Украины сойдется с командой Чехии, а Грузия сыграет против Албании. Эти поединки состоятся 14 октября.

Дебют Калюжного, возвращение Довбика: Ребров объявил стартовый состав на матч против Грузии11 октября 2024, 17:57 • 10818 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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