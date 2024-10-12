Украина одержала победу над сборной Грузии в Лиге наций
Киев • УНН
Сборная Украины одержала минимальную победу над Грузией в третьем туре Лиги наций. Михаил Мудрик забил единственный гол на 35-й минуте, принеся команде первые три очка в турнире.
Сборная Украины минимально победила национальную команду Грузии в третьем туре Дивизиона B Лиги наций 2024/25. Об этом сообщает УАФ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что матч Украина - Грузия прошел в польской Познани.
На 35-й минуте Михаил Мудрик забил по воротам грузин и открыл счет матча.
На этой игре украинская сборная набрала первые три очка, однако продолжает оставаться на последнем месяце в турнирной таблице группы.
В следующем туре Лиги наций сборная Украины сойдется с командой Чехии, а Грузия сыграет против Албании. Эти поединки состоятся 14 октября.
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