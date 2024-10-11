Дебют Калюжного, возвращение Довбика: Ребров объявил стартовый состав на матч против Грузии
Киев • УНН
Сергей Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на игру против Грузии в Лиге наций. В составе дебютирует Иван Калюжный, возвращается Артем Довбык, а Александр Назаренко остался на скамейке запасных.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил стартовый состав на матч 3-го тура Лиги наций-2024/2025 против сборной Грузии. В составе сборной дебютирует Иван Калюжный, а также в основной состав возвращается форвард Артем Довбык. Также на скамейке запасных остался ныне лучший бомбардир УПЛ Александр Назаренко, который получил дебютный вызов в сборную. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.
Детали
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал на матч против Грузии следующих исполнителей: в воротах сыграет Анатолий Трубин. Слева в защите - Николай Матвиенко (капитан), справа - Ефим Конопля. В центре защиты сыграют Илья Забарный и Максим Таловеров.
В опорной зоне сыграет дебютант, который был довызван вместо травмированного Тараса Степаненко, Иван Калюжный. В центре полузащиты - Николай Шапаренко и Георгий Судаков, а на флангах полузащиты - Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк.
На острие атаки сыграет Артем Довбик, который из-за травмы пропустил два предыдущих матча Лиги Наций.
На скамейке запасных остались: Георгий Бущан, Дмитрий Ризнык, Богдан Михайличенко, Валерий Бондарь, Роман Яремчук, Виталий Буяльский, Александр Сваток, Александр Назаренко, получивший дебютный вызов в сборную, Владислав Ванат, Александр Тымчик, Александр Зубков и Дмитрий Крыськив.
Дополнение
Сегодня в польской Познани на стадионе Enea Arena состоится матч 3-го тура Лиги наций-2024/2025 в группе В1 Украина - Грузия (начало встречи - в 21:45 по киевскому времени).
В предыдущих двух играх против Албании и Чехии, Украина минимально уступила - 2:1 и 3:2.
Украина находится на последнем месте в своем квартете, а Грузия зато лидирует в таблице, одержав две победы из двух.