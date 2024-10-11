Дебют Калюжного, возвращение Довбика: Ребров объявил стартовый состав на матч против Грузии

ukenru
Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
  •  57076 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
  •  101429 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  123896 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  134253 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  132348 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  127042 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  112854 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108150 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107484 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91345 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепропетровской области ночью уничтожили "шахед"

В Днепропетровской области ночью уничтожили "шахед"

  •  22966 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

  •  110864 просмотра
Украина и Венгрия планируют создать совместный аграрно-индустриальный хаб

Украина и Венгрия планируют создать совместный аграрно-индустриальный хаб

  •  21333 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

  •  76006 просмотра
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

  •  66179 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

  •  66179 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

  •  76006 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

  •  110864 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  126364 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  125531 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

  •  103070 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

  •  113930 просмотра
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

10 октября 2024, 15:54  •  86576 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

10 октября 2024, 03:03  •  118205 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  112448 просмотра
Актуальное
Дебют Калюжного, возвращение Довбика: Ребров объявил стартовый состав на матч против Грузии

Дебют Калюжного, возвращение Довбика: Ребров объявил стартовый состав на матч против Грузии

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 17:57  •  3151 просмотра

Read in English

Сергей Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на игру против Грузии в Лиге наций. В составе дебютирует Иван Калюжный, возвращается Артем Довбык, а Александр Назаренко остался на скамейке запасных.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил стартовый состав на матч 3-го тура Лиги наций-2024/2025 против сборной Грузии. В составе сборной дебютирует Иван Калюжный, а также в основной состав возвращается форвард Артем Довбык. Также на скамейке запасных остался ныне лучший бомбардир УПЛ Александр Назаренко, который получил дебютный вызов в сборную. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

Детали

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал на матч против Грузии следующих исполнителей: в воротах сыграет Анатолий Трубин. Слева в защите - Николай Матвиенко (капитан), справа - Ефим Конопля. В центре защиты сыграют Илья Забарный и Максим Таловеров.

В опорной зоне сыграет дебютант, который был довызван вместо травмированного Тараса Степаненко, Иван Калюжный. В центре полузащиты - Николай Шапаренко и Георгий Судаков, а на флангах полузащиты - Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк.

На острие атаки сыграет Артем Довбик, который из-за травмы пропустил два предыдущих матча Лиги Наций.

Image

На скамейке запасных остались: Георгий Бущан, Дмитрий Ризнык, Богдан Михайличенко, Валерий Бондарь, Роман Яремчук, Виталий Буяльский, Александр Сваток, Александр Назаренко, получивший дебютный вызов в сборную, Владислав Ванат, Александр Тымчик, Александр Зубков и Дмитрий Крыськив.

Дополнение

Сегодня в польской Познани на стадионе Enea Arena состоится матч 3-го тура Лиги наций-2024/2025 в группе В1 Украина - Грузия (начало встречи - в 21:45 по киевскому времени).

В предыдущих двух играх против Албании и Чехии, Украина минимально уступила - 2:1 и 3:2.

Украина находится на последнем месте в своем квартете, а Грузия зато лидирует в таблице, одержав две победы из двух.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
poznanПознань
albaniyaАлбания
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия
polshaПольша