Без Степаненка і Кабаєва: Україна оголосила заявку на матч з Грузією в Лізі націй
Київ • УНН
Сьогодні в Познані відбудеться матч Ліги націй Україна - Грузія. Оголошено заявку збірної України з 23 гравців, команда виступить у жовтій формі.
Національна збірна України з футболу оголосила заявку на матч Ліги націй Україна - Грузія, який відбудеться сьогодні в Познані. Українська команда виступить у жовтій формі. Про це повідомили в УАФ, пише УНН.
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Сьогодні в польській Познані на стадіоні Enea Arena відбудеться матч 3-го туру Ліги націй-2024/2025 у групі В1 Україна - Грузія (початок зустрічі - о 21:45 за київським часом).
Як повідомляється, заявка збірної України на матч проти Грузії (за номерами):
1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Михайло Мудрик, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Олександр Сваток, 16. Олександр Назаренко, 17. Владислав Ванат, 18. Олександр Тимчик, 19. Олексій Гуцуляк, 20. Олександр Зубков, 21. Дмитро Криськів, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.
"Із тих футболістів, які зараз перебувають у Познані, до заявки не потрапили Тарас Степаненко та Владислав Кабаєв", - ідеться у повідомленні.
Сьогоднішній матч збірна України, як зазначається, проведе в жовтому комплекті форми. Грузини зіграють у червоному.
Збірна України з футболу зібралася в Польщі для підготовки до Ліги націй08.10.24, 09:30 • 13634 перегляди