Без Степаненко и Кабаева: Украина объявила заявку на матч с Грузией в Лиге наций
Киев • УНН
Сегодня в Познани состоится матч Лиги наций Украина - Грузия. Объявлена заявка сборной Украины из 23 игроков, команда выступит в желтой форме.
Национальная сборная Украины по футболу объявила на матч Лиги наций Украина - Грузия, который состоится сегодня в Познани. Украинская команда выступит в желтой форме. Об этом сообщили в УАФ, пишет УНН.
Детали
Сегодня в польской Познани на стадионе Enea Arena состоится матч 3-го тура Лиги наций-2024/2025 в группе В1 Украина - Грузия (начало встречи - в 21:45 по киевскому времени).
Как сообщается, заявка сборной Украины на матч против Грузии (по номерам):
1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Александр Сваток, 16. Александр Назаренко, 17. Владислав Ванат, 18. Александр Тымчик, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Дмитрий Крыськив, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.
«Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Познани, в заявку не попали Тарас Степаненко и Владислав Кабаев», - говорится в сообщении.
Сегодняшний матч сборная Украины, как отмечается, проведет в желтом комплекте формы. Грузины сыграют в красном.
Сборная Украины по футболу собралась в Польше для подготовки к Лиге наций8 октября 2024, 06:30 • 12129 просмотров