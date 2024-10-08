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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Украины по футболу собралась в Польше для подготовки к Лиге наций

Сборная Украины по футболу собралась в Польше для подготовки к Лиге наций

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 06:30  •  2959 просмотра

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Украинская футбольная сборная прибыла в Польшу для подготовки к матчам Лиги наций. К команде присоединились Михаил Мудрик, Артем Довбик и Александр Сваток, которые будут готовиться к играм с Грузией и Чехией.

Сборная Украины по футболу собралась в Польше, где начала подготовку к двум домашним матчам Лиги наций-2024/2025 в группе В1 - против Грузии и Чехии, сообщили в УАФ, пишет УНН.

Детали

«Сборная Украины собралась в Польше для подготовки к матчам Лиги наций», - сообщили в УАФ в соцсетях.

Группа футболистов, выступающих в УПЛ, вместе с тренером Сергеем Ребровым отправилась из Киева поездом в Польшу. Уже на месте к команде присоединится остальные игроки, которых тренерский штаб пригласил для участия в сборе.

Как отмечается, в расположение национальной команды прибыл в том числе Михаил Мудрик. Также к сборникам в Познани присоединились Артем Довбик и Александр Сваток - поздно вечером 7 октября два легионера прибыли в расположение национальной команды.

Уже сегодня начнут работу и будут готовиться к матчам против Грузии и Чехии.

Дополнение

В октябре команда Сергея Реброва проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Польше. 11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» сыграют против Чехии.  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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