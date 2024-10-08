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Збірна України з футболу зібралася в Польщі для підготовки до Ліги націй

Збірна України з футболу зібралася в Польщі для підготовки до Ліги націй

Київ • УНН

 • 13613 перегляди

Українська футбольна збірна прибула до Польщі для підготовки до матчів Ліги націй. До команди приєдналися Михайло Мудрик, Артем Довбик та Олександр Сваток, які готуватимуться до ігор з Грузією та Чехією.

Збірна України з футболу зібралася в Польщі, де розпочала підготовку до двох домашніх матчів Ліги націй-2024/2025 у групі В1 - проти Грузії та Чехії, повідомили в УАФ, пише УНН.

Деталі

"Збірна України зібралася в Польщі для підготовки до матчів Ліги націй", - повідомили в УАФ у соцмережах.

Група футболістів, що виступають в УПЛ, разом із тренером Сергієм Ребровим вирушила із Києва потягом до Польщі. Уже на місці до команди приєднається решта гравців, яких тренерський штаб запросив для участі у зборі.

Як зазначається, до розташування національної команди прибув у тому числі Михайло Мудрик. Також до збірників у Познані приєдналися Артем Довбик та Олександр Сваток - пізно ввечері 7 жовтня два легіонери прибули у розташування національної команди.

Уже сьогодні розпочнуть роботу і готуватимуться до матчів проти Грузії та Чехії.

Доповнення

У жовтні команда Сергія Реброва проведе два домашні матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025 у Польщі. 11 жовтня в 3-му турі синьо-жовті в Познані на ENEA Stadion прийматимуть Грузію, а 14 жовтня в 4-му турі у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" зіграють проти Чехії.  

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Спорт
artem-dovbykАртем Довбик
poznanПознань
cheska-respublikaЧеська Республіка
hruziia-krainaГрузія
polshchaПольща

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