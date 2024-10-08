Збірна України з футболу зібралася в Польщі для підготовки до Ліги націй
Київ • УНН
Українська футбольна збірна прибула до Польщі для підготовки до матчів Ліги націй. До команди приєдналися Михайло Мудрик, Артем Довбик та Олександр Сваток, які готуватимуться до ігор з Грузією та Чехією.
Збірна України з футболу зібралася в Польщі, де розпочала підготовку до двох домашніх матчів Ліги націй-2024/2025 у групі В1 - проти Грузії та Чехії, повідомили в УАФ, пише УНН.
Деталі
"Збірна України зібралася в Польщі для підготовки до матчів Ліги націй", - повідомили в УАФ у соцмережах.
Група футболістів, що виступають в УПЛ, разом із тренером Сергієм Ребровим вирушила із Києва потягом до Польщі. Уже на місці до команди приєднається решта гравців, яких тренерський штаб запросив для участі у зборі.
Як зазначається, до розташування національної команди прибув у тому числі Михайло Мудрик. Також до збірників у Познані приєдналися Артем Довбик та Олександр Сваток - пізно ввечері 7 жовтня два легіонери прибули у розташування національної команди.
Уже сьогодні розпочнуть роботу і готуватимуться до матчів проти Грузії та Чехії.
Доповнення
У жовтні команда Сергія Реброва проведе два домашні матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025 у Польщі. 11 жовтня в 3-му турі синьо-жовті в Познані на ENEA Stadion прийматимуть Грузію, а 14 жовтня в 4-му турі у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" зіграють проти Чехії.