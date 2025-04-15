Збірна України з футболу зібралася в Польщі для підготовки до Ліги націй

Українська футбольна збірна прибула до Польщі для підготовки до матчів Ліги націй. До команди приєдналися Михайло Мудрик, Артем Довбик та Олександр Сваток, які готуватимуться до ігор з Грузією та Чехією.