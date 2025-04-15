Сергія Т. визнали винним у потрійному вбивстві в місті Пущиково та засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове
звільнення. Він задушив дружину та двох доньок.
Глава МЗС Польщі Сікорський заявив про можливість розміщення українського консульства в будівлі російського після його закриття в
Познані. Рішення обумовлене зростанням кількості українців у Польщі та їхніми консульськими потребами.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про можливість вислання російського посла у разі продовження диверсій. Наразі в країні
обмежено пересування російських дипломатів та ведеться понад 10 проваджень щодо диверсійної діяльності.
Міністр закордонних справ Польщі відкликає згоду на роботу російського генконсульства в Познані. Рішення прийнято у відповідь на
"спроби диверсій" з боку росії, деталі яких не розголошуються.
Збірна України здобула мінімальну перемогу над Грузією у третьому турі Ліги націй. Михайло Мудрик забив єдиний гол на 35-й
хвилині, принісши команді перші три очки в турнірі.
Сергій Ребров назвав стартовий склад збірної України на гру проти Грузії в Лізі націй. У складі дебютує Іван Калюжний,
повертається Артем Довбик, а Олександр Назаренко залишився на лаві запасних.
Сьогодні в Познані відбудеться матч Ліги націй Україна - Грузія. Оголошено заявку збірної України з 23 гравців, команда виступить
у жовтій формі.
Українська футбольна збірна прибула до Польщі для підготовки до матчів Ліги націй. До команди приєдналися Михайло Мудрик, Артем
Довбик та Олександр Сваток, які готуватимуться до ігор з Грузією та Чехією.
На пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" у харків'янина виявили заборонені предмети. Серед його особистих речей знайшли арбалет зі стрілами, пневматичну гвинтівку та металевий ніж, які були вилучені.
Сергій Ребров назвав 25 гравців основного складу збірної України на жовтневі матчі Ліги націй. Дмитро Криськів отримав дебютний виклик, а капітан Андрій Ярмоленко потрапив до резервного списку.
У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку. Водій загинув на місці, 6 пасажирів травмовані, двоє у важкому стані.
Причиною аварії вважають необережність водія автобуса.