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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2998 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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У Польщі українця засудили до довічного ув'язнення за вбивство дружини та двох дітей

Сергія Т. визнали винним у потрійному вбивстві в місті Пущиково та засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Він задушив дружину та двох доньок.

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Замість російського генконсульства у Познані може з'явитися українське - Сікорський

Глава МЗС Польщі Сікорський заявив про можливість розміщення українського консульства в будівлі російського після його закриття в Познані. Рішення обумовлене зростанням кількості українців у Польщі та їхніми консульськими потребами.

Війна • 17 листопада, 03:02 • 94899 перегляди

Очільник МЗС Польщі пригрозив рф висланням її посла з країни

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про можливість вислання російського посла у разі продовження диверсій. Наразі в країні обмежено пересування російських дипломатів та ведеться понад 10 проваджень щодо диверсійної діяльності.

Новини Світу • 23 жовтня, 06:51 • 15637 перегляди

Польща вирішила закрити генконсульство росії в Познані

Міністр закордонних справ Польщі відкликає згоду на роботу російського генконсульства в Познані. Рішення прийнято у відповідь на "спроби диверсій" з боку росії, деталі яких не розголошуються.

Новини Світу • 22 жовтня, 14:30 • 21044 перегляди

Україна здобула перемогу над збірною Грузії в Лізі націй

Збірна України здобула мінімальну перемогу над Грузією у третьому турі Ліги націй. Михайло Мудрик забив єдиний гол на 35-й хвилині, принісши команді перші три очки в турнірі.

Спорт • 11 жовтня, 21:37 • 26804 перегляди

Дебют Калюжного, повернення Довбика: Ребров оголосив стартовий склад на матч проти Грузії

Сергій Ребров назвав стартовий склад збірної України на гру проти Грузії в Лізі націй. У складі дебютує Іван Калюжний, повертається Артем Довбик, а Олександр Назаренко залишився на лаві запасних.

Спорт • 11 жовтня, 17:57 • 21232 перегляди

Без Степаненка і Кабаєва: Україна оголосила заявку на матч з Грузією в Лізі націй

Сьогодні в Познані відбудеться матч Ліги націй Україна - Грузія. Оголошено заявку збірної України з 23 гравців, команда виступить у жовтій формі.

Спорт • 11 жовтня, 10:53 • 11941 перегляди

Збірна України з футболу зібралася в Польщі для підготовки до Ліги націй

Українська футбольна збірна прибула до Польщі для підготовки до матчів Ліги націй. До команди приєдналися Михайло Мудрик, Артем Довбик та Олександр Сваток, які готуватимуться до ігор з Грузією та Чехією.

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На пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" у харків'янина виявили заборонені предмети. Серед його особистих речей знайшли арбалет зі стрілами, пневматичну гвинтівку та металевий ніж, які були вилучені.

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Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй: хто отримав дебютний виклик

Сергій Ребров назвав 25 гравців основного складу збірної України на жовтневі матчі Ліги націй. Дмитро Криськів отримав дебютний виклик, а капітан Андрій Ярмоленко потрапив до резервного списку.

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Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: загинув водій, є травмовані

У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку. Водій загинув на місці, 6 пасажирів травмовані, двоє у важкому стані. Причиною аварії вважають необережність водія автобуса.

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