Польща закриває останнє російське консульство в Гданську після диверсій на залізниці

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі відкликав згоду на функціонування консульства росії у Гданську. Це рішення ухвалено у відповідь на підрив залізниці, який пов'язують з діяльністю російських спецслужб.

Польща закриває останнє російське консульство в Гданську після диверсій на залізниці

Міністр закордонних справ Польщі відкликав згоду на функціонування консульства рф в Гданську, передає УНН із посиланням на Wprost. 

Деталі

У Польщі відреагували на підрив двоколійної залізниці, який пов'язують з діяльністю російських спецслужб. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський на конференції в Сеймі заявив про закриття консульства рф в Гданську. 

Я вирішив відкликати згоду на функціонування останнього російського консульства в Гданську, про що російській стороні буде повідомлено офіційною нотою протягом наступних кількох годин

- заявив Радослав Сікорський.

Контекст 

На маршруті Варшава-Люблін відбулося два акти диверсії. Під час першого, у районі Міки, вибуховий пристрій пошкодив залізничне полотно. В іншому місці в неділю поїзд із 475 пасажирами був змушений різко загальмувати через пошкодження залізничного полотна.

Особи відповідальні за саботаж критично важливої ​​інфраструктури встановлені, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск у вівторок у Сеймі Польщі.

Ідеться про двох громадян України, які тривалий час співпрацювали із російськими спецслужбами. За його словами, "в обох випадках ми впевнені, що це були навмисні дії, спрямовані на спричинення аварії поїзда", заявив Туск. 

Доповнення

Під час попереднього звернення до Сейму глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що інциденти на залізниці були серйознішими, ніж ті, що траплялися раніше: 

Цього разу це був не лише акт саботажу, як раніше, а й акт державного тероризму, оскільки чітким наміром було спричинити людські жертви. На це ми відповімо, не лише дипломатично, про що ми оголосимо найближчими днями

- наголосив Сікорський.

Раніше консульство в Познані було закрито після підпалу фарбувального заводу у Вроцлаві.

Нагадаємо

У Польщі після диверсії на залізниці відновили рух після ремонту пошкодженої колії, повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак на платформі X у вівторок вранці

Ігор Тележніков

