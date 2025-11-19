Польша закрывает последнее российское консульство в Гданьске после диверсий на железной дороге

Министр иностранных дел Польши отозвал согласие на функционирование консульства РФ в Гданьске, передает УНН со ссылкой на Wprost.

Подробности

В Польше отреагировали на подрыв двухпутной железной дороги, который связывают с деятельностью российских спецслужб. Министр иностранных дел Радослав Сикорский на конференции в Сейме заявил о закрытии консульства РФ в Гданьске.

Я решил отозвать согласие на функционирование последнего российского консульства в Гданьске, о чем российской стороне будет сообщено официальной нотой в течение следующих нескольких часов - заявил Радослав Сикорский.

Контекст

На маршруте Варшава-Люблин произошло два акта диверсии. Во время первого, в районе Мики, взрывное устройство повредило железнодорожное полотно. В другом месте в воскресенье поезд с 475 пассажирами был вынужден резко затормозить из-за повреждения железнодорожного полотна.

Лица, ответственные за саботаж критически важной инфраструктуры, установлены, заявил премьер-министр Дональд Туск во вторник в Сейме Польши.

Речь идет о двух гражданах Украины, которые длительное время сотрудничали с российскими спецслужбами. По его словам, "в обоих случаях мы уверены, что это были преднамеренные действия, направленные на причинение аварии поезда", заявил Туск.

Дополнение

Во время предыдущего обращения к Сейму глава МИД Польши Сикорский заявил, что инциденты на железной дороге были серьезнее, чем те, что случались ранее:

На этот раз это был не только акт саботажа, как раньше, но и акт государственного терроризма, поскольку четким намерением было причинить человеческие жертвы. На это мы ответим, не только дипломатически, о чем мы объявим в ближайшие дни - подчеркнул Сикорский.

Ранее консульство в Познани было закрыто после поджога покрасочного завода во Вроцлаве.

Напомним

В Польше после диверсии на железной дороге возобновили движение после ремонта поврежденного пути, сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак на платформе X во вторник утром