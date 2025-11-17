$42.040.02
Диверсія на польській залізниці на шляху допомоги Україні: Польща каже про два інциденти, один з вибухівкою, допускають замовлення іноземних спецслужб

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомив про два акти диверсії на залізниці, один з яких із застосуванням вибухівки. Зібрано численні докази, які дозволять швидко встановити винних у цих інцидентах.

Диверсія на польській залізниці на шляху допомоги Україні: Польща каже про два інциденти, один з вибухівкою, допускають замовлення іноземних спецслужб
PAP

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський у понеділок, коментуючи інциденти на польській залізниці, повідомив, що на вихідних сталося два акти диверсії, один з яких використанням вибухівки, і що зібрано безліч доказів, які дозволять швидко встановити винних, пише УНН з посиланням на PAP.

Деталі

Кервінський повідомив, що "минулими вихідними сталося два акти диверсії". Один із них, у районі Міки, уже підтверджений спецслужбами. "Ми можемо з упевненістю стверджувати, що було приведено в дію вибуховий пристрій, який пошкодив залізничні колії", - заявив Кервінський.

Він додав, що у справі зібрано "безліч доказів", які, "безумовно, дозволять нам у найкоротші терміни встановити винних у цьому мерзенному акті диверсії". Він зазначив, що було вилучено записи з камер відеоспостереження, а також численні матеріали та предмети, які можуть допомогти встановити особи злочинців.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі також оголосив, що в неділю близько 21:30 за місцевим часом було підтверджено два додаткові інциденти. Один із них, за його словами, був пов'язаний із пошкодженням лінії електропередачі  на довжині приблизно 60 метрів на тій же залізничній лінії. За кількасот метрів від місця події було виявлено металевий затискач, встановлений на залізничних коліях. "Затискач був перерізаний поїздами, що проїжджали. Ведеться аналіз цього затискача та іншого місця ", - пояснив він.

Польський міністр запевнив, що "від початку" на місці події працювали всі державні служби, і велася робота зі збирання доказів.

Кервінський оголосив, що розслідуванням інцидентів на залізниці займеться група, що складається з представників прокуратури, Центрального слідчого бюро поліції та Агентства внутрішньої безпеки.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі повідомив також, що жителі прилеглого району повідомили в поліцію першу "інформацію про вибух у невстановленому місці" близько 22:00 за місцевим часом у суботу.

Патруль, який вирушив туди, не виявив жодних пошкоджень інфраструктури, хоча, як зазначається, що це було пізно вночі, тому поліцейські операції у зв'язку з цим продовжувалися з самого ранку.

Він сказав, що "територія також була оточена та огороджена поліцією для виявлення будь-яких потенційних елементів, присутніх у цьому районі, швидкого затримання злочинців та перевірки всього порядку дій тих, хто скоїв це".

"Хочу також запевнити вас, що щодо цього всі державні служби працюють спільно, у повній координації", - заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації.

"До розслідування цієї справи залучено найкращих співробітників та експертів наших спецслужб, щоб знайти винних, але перш за все, виконавців", - заявив міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк, говорячи про інциденти на залізниці.

Він наголосив, що "ймовірність того, що це відбувається на замовлення іноземних спецслужб, дуже висока".

"Ми забезпечимо притягнення до відповідальності винних та замовників нападу у Польщі", - зазначив Семоняк.

Він заявив, що польські служби перебувають на зв'язку із союзниками з неділі.

Семоняк визнав, що маршрут, де сталися акти диверсії, є одним із кількох залізничних маршрутів, що використовуються для транспортування підтримки Україні. Він додав, що слідчі розглянуть різні гіпотези.

"Зараз зарано пов’язувати це з якоюсь конкретною причиною. Ми маємо справу з актом диверсії на території Республіки Польща, і саме на цьому ми зараз зосереджені", - наголосив він.

Україна готова надати допомогу Польщі після диверсії на залізниці - МЗС17.11.25, 16:27 • 2066 переглядiв

Міністр юстиції, Генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек оголосив про розпочате попереднє розслідування актів диверсії на маршруті Варшава-Люблін, яке проводить Мазовецьке відділення Національної прокуратури Польщі. Він додав, що у цій справі поки що нікого не заарештовано.

"Ідеться про два положення Кримінального кодексу (Польщі): стаття 130, пункт 7, яка стосується саботажу, та стаття 174 Кримінального кодексу, яка стосується спроби спричинити наземну дорожньо-транспортну катастрофу", - сказав він.

Доповнення

На маршруті Варшава-Люблін відбулося два акти диверсії. Під час першого, у районі Міки, вибуховий пристрій пошкодив залізничне полотно, що, за словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, найімовірніше, призвело б до підриву поїзда. В іншому місці в неділю поїзд із 475 пасажирами був змушений різко загальмувати через пошкодження залізничного полотна, пише видання.

Вибух на залізничній колії Варшава-Люблін: прем'єр Польщі Туск підтвердив факт диверсії17.11.25, 11:34 • 3416 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Люблін
Варшава
Томаш Семоняк
Дональд Туск
Польща