Ексклюзив
14:33
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Україна готова надати допомогу Польщі після диверсії на залізниці - МЗС

Київ • УНН

 648 перегляди

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив про солідарність з Польщею після акту саботажу на залізницях. Україна готова допомогти у розслідуванні, якщо про це попросять, оскільки це може бути гібридна атака росії.

Україна готова надати допомогу Польщі після диверсії на залізниці - МЗС

Україна сподівається, що після акту диверсії на польській залізниці розслідування дасть відповіді, і готова допомогти Польщі, заявив голова МЗС України Андрій Сибіга у понеділок у X, пише УНН.

Наша солідарність із дружньою Польщею після акту диверсії на польських залізницях. Сподіваємося, що розслідування дасть чіткі відповіді, і ми також готові надати допомогу, якщо нас про це попросять. Це могла бути ще одна гібридна атака з боку росії - для перевірки реакції. Якщо це так, вона має бути сильною

- написав Сибіга, коментуючи диверсію в Польщі.

Підрив залізниці в Польщі: у РНБО припустили, що за атакою стоїть диверсійний підрозділ російського гру17.11.25, 13:24 • 2374 перегляди

Нагадаємо

У неділю, 16 листопада, у Польщі було пошкоджено ділянку залізничної колії на лінії, що веде у тому числі до польсько-українського кордону і далі в Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що мав місце підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін, і назвав пошкодження ділянки залізничної колії диверсією.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Україна
Польща