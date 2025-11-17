Україна готова надати допомогу Польщі після диверсії на залізниці - МЗС
Київ • УНН
Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив про солідарність з Польщею після акту саботажу на залізницях. Україна готова допомогти у розслідуванні, якщо про це попросять, оскільки це може бути гібридна атака росії.
Україна сподівається, що після акту диверсії на польській залізниці розслідування дасть відповіді, і готова допомогти Польщі, заявив голова МЗС України Андрій Сибіга у понеділок у X, пише УНН.
Наша солідарність із дружньою Польщею після акту диверсії на польських залізницях. Сподіваємося, що розслідування дасть чіткі відповіді, і ми також готові надати допомогу, якщо нас про це попросять. Це могла бути ще одна гібридна атака з боку росії - для перевірки реакції. Якщо це так, вона має бути сильною
Нагадаємо
У неділю, 16 листопада, у Польщі було пошкоджено ділянку залізничної колії на лінії, що веде у тому числі до польсько-українського кордону і далі в Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що мав місце підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін, і назвав пошкодження ділянки залізничної колії диверсією.