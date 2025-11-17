Підрив залізниці в Польщі: у РНБО припустили, що за атакою стоїть диверсійний підрозділ російського гру
Київ • УНН
Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що підрив залізниці в Польщі - це типова диверсійна діяльність, за яку в росії відповідає в/ч 29155 ГУ ГШ рф. Цей підрозділ відповідає за операції за кордоном, зокрема в країнах НАТО, які надають допомогу Україні.
Підрив залізниці у Польщі - це типова диверсійна діяльність, за яку в росії відповідає в/ч 29155 ГУ ГШ рф. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, передає УНН.
За словами Коваленка, в/ч 29155 ГУ ГШ рф - диверсійний підрозділ російського гру, що відповідає за здійснення операцій за кордоном.
Країни НАТО - одна з пріоритетних цілей, особливо все, що повʼязано з допомогою Україні або ж з посилення обороноздатності країн Альянсу. Різні підпали в Німеччині, Польща, інші країни - це робота росіян, замаскована під різного роду ситуації. Звичайні диверсії
Нагадаємо
В неділю, 16 листопада, у Польщі було пошкоджено ділянку залізничної колії на лінії, що веде у тому числі до польсько-українського кордону і далі в Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключив диверсію.