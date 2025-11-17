Підрив залізниці в Польщі: у РНБО припустили, що за атакою стоїть диверсійний підрозділ російського гру

Підрив залізниці у Польщі - це типова диверсійна діяльність, за яку в росії відповідає в/ч 29155 ГУ ГШ рф. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, передає УНН.

За словами Коваленка, в/ч 29155 ГУ ГШ рф - диверсійний підрозділ російського гру, що відповідає за здійснення операцій за кордоном.

Країни НАТО - одна з пріоритетних цілей, особливо все, що повʼязано з допомогою Україні або ж з посилення обороноздатності країн Альянсу. Різні підпали в Німеччині, Польща, інші країни - це робота росіян, замаскована під різного роду ситуації. Звичайні диверсії - резюмував Коваленко.

Вибух на залізничній колії Варшава-Люблін: прем'єр Польщі Туск підтвердив факт диверсії

Нагадаємо

В неділю, 16 листопада, у Польщі було пошкоджено ділянку залізничної колії на лінії, що веде у тому числі до польсько-українського кордону і далі в Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключив диверсію.