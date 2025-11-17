Вибух на залізничній колії Варшава-Люблін: прем'єр Польщі Туск підтвердив факт диверсії
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав пошкодження ділянки залізничної колії на лінії Варшава-Люблін диверсією. Він прибув на місце інциденту, що стався 16 листопада.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав пошкодження ділянки залізничної колії на лінії Варшава-Люблін актом диверсії. Про це він написав в соцмережі "Х", повідомляє УНН.
Деталі
Вибух залізничної колії на лінії Варшава-Люблін - це безпрецедентний акт диверсії, спрямований на безпеку польської держави та її громадян. Розслідування триває
Він також особисто прибув на місце інциденту, про що свідчить відео, опубліковане на його сторінці в соцмережах.
Нагадаємо
В неділю, 16 листопада, у Польщі було пошкоджено ділянку залізничної колії на лінії, що веде у тому числі до польсько-українського кордону і далі в Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключив диверсію.