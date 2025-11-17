Взрыв на железнодорожном пути Варшава-Люблин: премьер Польши Туск подтвердил факт диверсии
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал повреждение участка железнодорожного пути на линии Варшава-Люблин диверсией. Он прибыл на место инцидента, произошедшего 16 ноября.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал повреждение участка железнодорожного пути на линии Варшава-Люблин актом диверсии. Об этом он написал в соцсети "Х", сообщает УНН.
Подробности
Взрыв железнодорожного пути на линии Варшава-Люблин — это беспрецедентный акт диверсии, направленный на безопасность польского государства и его граждан. Расследование продолжается
Он также лично прибыл на место инцидента, о чем свидетельствует видео, опубликованное на его странице в соцсетях.
Напомним
В воскресенье, 16 ноября, в Польше был поврежден участок железнодорожного пути на линии, ведущей в том числе к польско-украинской границе и далее в Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил диверсию.