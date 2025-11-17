Взрыв на железнодорожном пути Варшава-Люблин: премьер Польши Туск подтвердил факт диверсии

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал повреждение участка железнодорожного пути на линии Варшава-Люблин актом диверсии. Об этом он написал в соцсети "Х", сообщает УНН.

Взрыв железнодорожного пути на линии Варшава-Люблин — это беспрецедентный акт диверсии, направленный на безопасность польского государства и его граждан. Расследование продолжается