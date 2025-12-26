россия отказалась от планов увеличить втрое производство СПГ из-за международных санкций - Bloomberg

$42.150.05
25 декабря, 16:14
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 43805 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 47738 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 59932 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 30652 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 24046 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 18363 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 62523 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 78856 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 34816 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
россия отложила планы утроить ежегодное производство сжиженного природного газа из-за международных санкций. Вице-премьер-министр рф александр новак заявил, что достижение цели производить 100 миллионов тонн СПГ в год будет задержано на несколько лет.

Планы России утроить ежегодное производство сжиженного природного газа (СПГ) были отложены на несколько лет из-за международных санкций. Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

По его словам, ранее Россия планировала производить 100 миллионов тонн СПГ в год.

Очевидно, что из-за ограничений санкций будет задержка на несколько лет в достижении этой цели

- сказал Новак.

Издание указывает, что Россия стремилась достичь мировой доли рынка СПГ в 20%. Однако западные страны, включая США, ввели несколько раундов энергетических санкций, в том числе на сжиженный природный газ, чтобы уменьшить доходы Кремля, которые финансируют войну в Украине.

Напомним

По данным Bloomberg, поставки сжиженного природного газа из России в Китай выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,6 миллиона метрических тонн в ноябре. Это позволило России обогнать Австралию и стать крупнейшим поставщиком после Катара.

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Австралия
Катар
Китай
Соединённые Штаты
Украина