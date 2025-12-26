россия отказалась от планов увеличить втрое производство СПГ из-за международных санкций - Bloomberg
Киев • УНН
россия отложила планы утроить ежегодное производство сжиженного природного газа из-за международных санкций. Вице-премьер-министр рф александр новак заявил, что достижение цели производить 100 миллионов тонн СПГ в год будет задержано на несколько лет.
Подробности
По его словам, ранее Россия планировала производить 100 миллионов тонн СПГ в год.
Очевидно, что из-за ограничений санкций будет задержка на несколько лет в достижении этой цели
Издание указывает, что Россия стремилась достичь мировой доли рынка СПГ в 20%. Однако западные страны, включая США, ввели несколько раундов энергетических санкций, в том числе на сжиженный природный газ, чтобы уменьшить доходы Кремля, которые финансируют войну в Украине.
Напомним
По данным Bloomberg, поставки сжиженного природного газа из России в Китай выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,6 миллиона метрических тонн в ноябре. Это позволило России обогнать Австралию и стать крупнейшим поставщиком после Катара.
