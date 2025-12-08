$42.060.13
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 18251 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
7 декабря, 16:33 • 31084 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 28528 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 33105 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45 • 56144 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 65464 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49 • 68805 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 59811 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15 • 62121 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
российский завод СПГ на Балтике осуществил первую поставку в Китай после санкций США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 552 просмотра

российский завод СПГ на побережье Балтийского моря впервые доставил газ в Китай после введения санкций США. Судно Valera прибыло в импортный терминал Бэйхай, что свидетельствует об усилении энергетического сотрудничества между странами.

российский завод СПГ на Балтике осуществил первую поставку в Китай после санкций США - Bloomberg
Фото: pixabay

российский завод по производству сжиженного природного газа, расположенный на побережье Балтийского моря, впервые осуществил поставку в Китай после введения санкций США. Это может свидетельствовать об усилении энергетического сотрудничества между Пекином и москвой, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Судно Valera, которое в октябре загрузило партию газа с завода "Газпром" на Балтийском побережье, прибыло в понедельник в импортный терминал Бэйхай на юге Китая.

В середине октября спутниковые снимки показали, что танкер, загрузившийся в россии, перегружал топливо на другое судно, зарегистрированное на компанию из Гонконга, вблизи Малайзии. Это судно, известное как CCH Gas, посылало ложные сигналы о своем местонахождении и впоследствии было обнаружено спутниками вблизи Китая. Неизвестно, где оно находится сейчас.

В то же время власти Поднебесной не признают односторонние санкции и продолжают чаще покупать российские энергоносители. Также Пекин проигнорировал угрозы со стороны Дональда Трампа относительно прекращения покупки российской нефти.

Дополнительно

россия имеет два относительно небольших объекта по экспорту СПГ на Балтийском море, причем завод "Высоцк", возглавляемый ПАО "Новатэк", также внесен в черный список США. Другой российский завод, подпадающий под санкции - "Арктик СПГ 2" в сибири - начал поставлять топливо в Бэйхай в конце августа.

Евгений Устименко

