Фото: pixabay

российский завод по производству сжиженного природного газа, расположенный на побережье Балтийского моря, впервые осуществил поставку в Китай после введения санкций США. Это может свидетельствовать об усилении энергетического сотрудничества между Пекином и москвой, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Судно Valera, которое в октябре загрузило партию газа с завода "Газпром" на Балтийском побережье, прибыло в понедельник в импортный терминал Бэйхай на юге Китая.

В середине октября спутниковые снимки показали, что танкер, загрузившийся в россии, перегружал топливо на другое судно, зарегистрированное на компанию из Гонконга, вблизи Малайзии. Это судно, известное как CCH Gas, посылало ложные сигналы о своем местонахождении и впоследствии было обнаружено спутниками вблизи Китая. Неизвестно, где оно находится сейчас.

В то же время власти Поднебесной не признают односторонние санкции и продолжают чаще покупать российские энергоносители. Также Пекин проигнорировал угрозы со стороны Дональда Трампа относительно прекращения покупки российской нефти.

Дополнительно

россия имеет два относительно небольших объекта по экспорту СПГ на Балтийском море, причем завод "Высоцк", возглавляемый ПАО "Новатэк", также внесен в черный список США. Другой российский завод, подпадающий под санкции - "Арктик СПГ 2" в сибири - начал поставлять топливо в Бэйхай в конце августа.

Цены на нефть колеблются вблизи двухнедельных максимумов: что повлияло на рынок