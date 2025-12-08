Цены на нефть колеблются вблизи двухнедельных максимумов: что повлияло на рынок

Цены на нефть в понедельник колебались на двухнедельном максимуме на фоне того, как инвесторы ожидают вероятного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США на этой неделе для стимулирования экономического роста и спроса на энергоносители, отслеживая при этом геополитические риски, угрожающие поставкам из россии и Венесуэлы, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

К 03:21 по Гринвичу (05:21 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 9 центов, или 0,14%, до $63,84 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate торговались на $60,16, увеличившись на 8 центов, или 0,13%.

Оба контракта завершили торги в пятницу на самых высоких уровнях с 18 ноября.

Данные LSEG показали, что рынки оценивают возможность снижения ставки на четверть пункта на заседании ФРС во вторник и среду на уровне 84%. Однако комментарии членов совета директоров указывают на то, что встреча, вероятно, станет одной из самых противоречивых за последние годы, что усилит внимание инвесторов к направлению политики центробанка США и внутренней динамике.

В Европе прогресс в мирных переговорах по Украине остается медленным, на фоне того, как споры о гарантиях безопасности для Украины и статусе оккупированных россией территорий все еще не урегулированы, пишет издание. Официальные лица США и россии также расходятся во мнениях относительно мирного предложения, поданного администрацией президента США Дональда Трампа, отмечает издание.

"Различные возможные последствия последних усилий Трампа по прекращению войны могут привести к колебаниям поставок нефти более чем на 2 миллиона баррелей в сутки", - говорится в клиентской записке аналитиков ANZ.

Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар отметил, что прекращение огня является основным фактором риска снижения цен на нефть, тогда как постоянный ущерб российской нефтяной инфраструктуре - значительный фактор риска роста.

"Мы считаем, что опасения по поводу избытка поставок в конечном итоге оправдаются, особенно по мере того, как поставки российской нефти и нефтепродуктов будут обходить действующие санкции, что будет способствовать постепенному приближению фьючерсов к отметке 60 долларов за баррель к 2026 году", - заявил Дхар.

Тем временем, как сообщили источники, знакомые с ситуацией, страны G7 и Европейский Союз ведут переговоры по замене потолка цены на экспорт российской нефти полным запретом на морские перевозки. Это, вероятно, еще больше ограничит поставки второго по величине производителя нефти в мире.

США также усилили давление на Венесуэлу, входящую в ОПЕК, включая удары по судам, которые, по их утверждениям, пытались контрабандой перевозить запрещенные наркотики из страны-члена ОПЕК, а также ведутся разговоры о военных действиях с целью свержения президента Николаса Мадуро, пишет издание.

По словам торговых источников и аналитиков, независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы закупок подсанкционной иранской нефти из наземных хранилищ, используя недавно выпущенные импортные квоты, что позволило снизить избыток поставок.

Объемы российской нефти в море выросли на пятую часть за три месяца - Bloomberg