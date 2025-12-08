Цены на нефть колеблются вблизи двухнедельных максимумов: что повлияло на рынок

$42.180.00
49.230.00
ukenru
7 декабря, 17:16 • 15423 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 27987 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 25813 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 30697 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 54681 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 64161 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 68093 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 59393 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 61754 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 57639 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
90%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Венгрия и Словакия оспорят в Европейском суде план ЕС по запрету российских газа и нефти7 декабря, 21:16 • 5498 просмотра
"Конструктивная, хоть и непростая": Зеленский рассказал о разговоре с американцами и поделился планами на неделю7 декабря, 21:57 • 4690 просмотра
Спасти Украину от Путина и Трампа может только Европа – The Guardian7 декабря, 23:00 • 14888 просмотра
Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"02:06 • 11451 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне04:16 • 11213 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 56094 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 65586 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 77140 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 98505 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 85062 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Европа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 44343 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 54869 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 55941 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 69951 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 67379 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Хранитель
Отопление

Цены на нефть колеблются вблизи двухнедельных максимумов: что повлияло на рынок

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $63,84 за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate торговалась на $60,16. Инвесторы ожидают снижения процентной ставки ФРС и отслеживают геополитические риски, связанные с поставками из россии и Венесуэлы.

Цены на нефть колеблются вблизи двухнедельных максимумов: что повлияло на рынок

Цены на нефть в понедельник колебались на двухнедельном максимуме на фоне того, как инвесторы ожидают вероятного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США на этой неделе для стимулирования экономического роста и спроса на энергоносители, отслеживая при этом геополитические риски, угрожающие поставкам из россии и Венесуэлы, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

К 03:21 по Гринвичу (05:21 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 9 центов, или 0,14%, до $63,84 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate торговались на $60,16, увеличившись на 8 центов, или 0,13%.

Оба контракта завершили торги в пятницу на самых высоких уровнях с 18 ноября.

Данные LSEG показали, что рынки оценивают возможность снижения ставки на четверть пункта на заседании ФРС во вторник и среду на уровне 84%. Однако комментарии членов совета директоров указывают на то, что встреча, вероятно, станет одной из самых противоречивых за последние годы, что усилит внимание инвесторов к направлению политики центробанка США и внутренней динамике.

В Европе прогресс в мирных переговорах по Украине остается медленным, на фоне того, как споры о гарантиях безопасности для Украины и статусе оккупированных россией территорий все еще не урегулированы, пишет издание. Официальные лица США и россии также расходятся во мнениях относительно мирного предложения, поданного администрацией президента США Дональда Трампа, отмечает издание.

"Различные возможные последствия последних усилий Трампа по прекращению войны могут привести к колебаниям поставок нефти более чем на 2 миллиона баррелей в сутки", - говорится в клиентской записке аналитиков ANZ.

Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар отметил, что прекращение огня является основным фактором риска снижения цен на нефть, тогда как постоянный ущерб российской нефтяной инфраструктуре - значительный фактор риска роста.

"Мы считаем, что опасения по поводу избытка поставок в конечном итоге оправдаются, особенно по мере того, как поставки российской нефти и нефтепродуктов будут обходить действующие санкции, что будет способствовать постепенному приближению фьючерсов к отметке 60 долларов за баррель к 2026 году", - заявил Дхар.

Тем временем, как сообщили источники, знакомые с ситуацией, страны G7 и Европейский Союз ведут переговоры по замене потолка цены на экспорт российской нефти полным запретом на морские перевозки. Это, вероятно, еще больше ограничит поставки второго по величине производителя нефти в мире.

США также усилили давление на Венесуэлу, входящую в ОПЕК, включая удары по судам, которые, по их утверждениям, пытались контрабандой перевозить запрещенные наркотики из страны-члена ОПЕК, а также ведутся разговоры о военных действиях с целью свержения президента Николаса Мадуро, пишет издание.

По словам торговых источников и аналитиков, независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы закупок подсанкционной иранской нефти из наземных хранилищ, используя недавно выпущенные импортные квоты, что позволило снизить избыток поставок.

Объемы российской нефти в море выросли на пятую часть за три месяца - Bloomberg03.12.25, 10:11 • 3184 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Федеральная резервная система
ОПЕК
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Европейский Союз
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран