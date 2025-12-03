Объемы российской нефти в море выросли на пятую часть за три месяца - Bloomberg

россия пытается доставлять грузы нефти в условиях санкций США, при этом объемы нефти в море за три месяца выросли на пятую часть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отмечают авторы публикации, хотя россия поддерживает объемы поставок на уровне более 3 миллионов баррелей в день, разгрузка грузов оказалась более сложной. Среднее время рейса от загрузки до разгрузки для флагманского сорта нефти ESPO из порта козьмино на побережье Тихого океана до китайских портов выросло до более чем 12 дней для судов, загружавшихся в ноябре текущего года.

Это больше, чем средний показатель в чуть более восьми дней для танкеров, совершавших рейсы в августе, сообщает Bloomberg.

Задержки привели к резкому увеличению объемов российской нефти на танкерах в море, которые на конец ноября превысили 180 миллионов баррелей. Это на 21% больше, чем за последние три месяца, говорится в публикации.

