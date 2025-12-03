$42.330.01
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 19322 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 18407 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремле
2 декабря, 12:35 • 30593 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 69397 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 47173 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 37990 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33561 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59309 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 56076 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Объемы российской нефти в море выросли на пятую часть за три месяца - Bloomberg

Киев • УНН

 • 122 просмотра

россия пытается доставлять нефть в условиях санкций США, что привело к росту объемов нефти в море на 21% за три месяца. Среднее время рейса флагманского сорта ESPO в китайские порты увеличилось до более чем 12 дней.

Объемы российской нефти в море выросли на пятую часть за три месяца - Bloomberg

россия пытается доставлять грузы нефти в условиях санкций США, при этом объемы нефти в море за три месяца выросли на пятую часть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отмечают авторы публикации, хотя россия поддерживает объемы поставок на уровне более 3 миллионов баррелей в день, разгрузка грузов оказалась более сложной. Среднее время рейса от загрузки до разгрузки для флагманского сорта нефти ESPO из порта козьмино на побережье Тихого океана до китайских портов выросло до более чем 12 дней для судов, загружавшихся в ноябре текущего года.

Это больше, чем средний показатель в чуть более восьми дней для танкеров, совершавших рейсы в августе, сообщает Bloomberg.

Задержки привели к резкому увеличению объемов российской нефти на танкерах в море, которые на конец ноября превысили 180 миллионов баррелей. Это на 21% больше, чем за последние три месяца, говорится в публикации.

Более 180 миллионов баррелей российской нефти хранится в танкерах, что на 21% больше, чем на конец августа текущего года.

Евгений Устименко

