Турция резко сократила импорт флагманской российской нефти Urals - Reuters

Эксклюзив
06:00 • 13713 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 24176 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 38813 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 31342 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 30932 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 28775 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 24955 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24144 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 52363 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20924 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 13796 просмотра
1 декабря, 16:00 • 27750 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениями
1 декабря, 12:30 • 34538 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы
1 декабря, 09:30 • 42941 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 52425 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 52425 просмотра
Турция резко сократила импорт флагманской российской нефти Urals - Reuters

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Турция в ноябре сократила импорт российской нефти марки Urals на 100 тысяч баррелей в день, до примерно 200 тысяч баррелей в сутки. Это происходит на фоне усиления западных санкций и перехода турецких НПЗ на альтернативные сорта, такие как казахстанская CPC Blend и иракская Basrah.

Турция резко сократила импорт флагманской российской нефти Urals - Reuters

Турция резко сократила импорт флагманской российской нефти марки Urals в ноябре, свидетельствуют данные об отгрузках от энергетической консалтинговой компании Kpler, на фоне того, как западные санкции против российских поставщиков энергоносителей усилились, а турецкие нефтеперерабатывающие заводы перешли на альтернативные сорта, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Поставки нефти марки Urals в Турцию сократились на 100 000 баррелей в день по сравнению с октябрьскими уровнями, а общий импорт в прошлом месяце снизился примерно до 200 000 баррелей в сутки, свидетельствуют данные Kpler и LSEG.

Турция стала одним из крупнейших покупателей российской нефти с 2022 года, когда европейские покупатели прекратили закупки, и с тех пор занимает второе место среди импортеров нефти марки Urals, основного экспортного сорта россии, морем, свидетельствуют данные LSEG.

Спад происходит на фоне того, что санкции США против российских гигантов "Лукойл" и "Роснефть" сузили круг поставщиков, с которыми могут иметь дело турецкие нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, запланированный ЕС запрет на покупку топлива, произведенного из российской нефти, который должен вступить в силу в конце января 2026 года, побуждает турецкие компании диверсифицировать свои сырьевые ресурсы.

Сократив поставки Urals, Турция увеличила импорт альтернативных сортов нефти, включая казахстанскую CPC Blend и KEBCO, а также иракскую Basrah, согласно данным Kpler.

CPC Blend, хотя и загружается из российского порта "Южная Озереевка", в основном производится казахстанскими компаниями. Объем импорта из Казахстана не подпадает под действие западных энергетических санкций и ограничений в отношении российской нефти.

В ноябре Турция импортировала 105 000 баррелей в сутки казахстанской CPC Blend, что является самым высоким уровнем такого импорта с февраля 2024 года, согласно данным Kpler. Турция также импортировала некоторые объемы CPC Blend российского происхождения в 2025 году, но прекратила импорт с сентября.

В июне импорт нефти Urals в Турцию достиг многомесячного максимума почти 400 000 баррелей в сутки, согласно данным Kpler.

Однако возможности турецких нефтеперерабатывающих заводов осуществлять альтернативные закупки ограничены, поскольку предложение нефти, подобной по качеству Urals, на средиземноморском рынке низкое.

Цены на нефть стабильны на фоне поражений в РФ и напряженности между США и Венесуэлой02.12.25, 08:53 • 838 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Reuters
Ирак
Европейский Союз
Турция
Казахстан