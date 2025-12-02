Турция резко сократила импорт флагманской российской нефти Urals - Reuters

Турция резко сократила импорт флагманской российской нефти марки Urals в ноябре, свидетельствуют данные об отгрузках от энергетической консалтинговой компании Kpler, на фоне того, как западные санкции против российских поставщиков энергоносителей усилились, а турецкие нефтеперерабатывающие заводы перешли на альтернативные сорта, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Поставки нефти марки Urals в Турцию сократились на 100 000 баррелей в день по сравнению с октябрьскими уровнями, а общий импорт в прошлом месяце снизился примерно до 200 000 баррелей в сутки, свидетельствуют данные Kpler и LSEG.

Турция стала одним из крупнейших покупателей российской нефти с 2022 года, когда европейские покупатели прекратили закупки, и с тех пор занимает второе место среди импортеров нефти марки Urals, основного экспортного сорта россии, морем, свидетельствуют данные LSEG.

Спад происходит на фоне того, что санкции США против российских гигантов "Лукойл" и "Роснефть" сузили круг поставщиков, с которыми могут иметь дело турецкие нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, запланированный ЕС запрет на покупку топлива, произведенного из российской нефти, который должен вступить в силу в конце января 2026 года, побуждает турецкие компании диверсифицировать свои сырьевые ресурсы.

Сократив поставки Urals, Турция увеличила импорт альтернативных сортов нефти, включая казахстанскую CPC Blend и KEBCO, а также иракскую Basrah, согласно данным Kpler.

CPC Blend, хотя и загружается из российского порта "Южная Озереевка", в основном производится казахстанскими компаниями. Объем импорта из Казахстана не подпадает под действие западных энергетических санкций и ограничений в отношении российской нефти.

В ноябре Турция импортировала 105 000 баррелей в сутки казахстанской CPC Blend, что является самым высоким уровнем такого импорта с февраля 2024 года, согласно данным Kpler. Турция также импортировала некоторые объемы CPC Blend российского происхождения в 2025 году, но прекратила импорт с сентября.

В июне импорт нефти Urals в Турцию достиг многомесячного максимума почти 400 000 баррелей в сутки, согласно данным Kpler.

Однако возможности турецких нефтеперерабатывающих заводов осуществлять альтернативные закупки ограничены, поскольку предложение нефти, подобной по качеству Urals, на средиземноморском рынке низкое.

