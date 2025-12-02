Турция резко сократила импорт флагманской российской нефти Urals - Reuters
Турция в ноябре сократила импорт российской нефти марки Urals на 100 тысяч баррелей в день, до примерно 200 тысяч баррелей в сутки. Это происходит на фоне усиления западных санкций и перехода турецких НПЗ на альтернативные сорта, такие как казахстанская CPC Blend и иракская Basrah.
Детали
Поставки нефти марки Urals в Турцию сократились на 100 000 баррелей в день по сравнению с октябрьскими уровнями, а общий импорт в прошлом месяце снизился примерно до 200 000 баррелей в сутки, свидетельствуют данные Kpler и LSEG.
Турция стала одним из крупнейших покупателей российской нефти с 2022 года, когда европейские покупатели прекратили закупки, и с тех пор занимает второе место среди импортеров нефти марки Urals, основного экспортного сорта россии, морем, свидетельствуют данные LSEG.
Спад происходит на фоне того, что санкции США против российских гигантов "Лукойл" и "Роснефть" сузили круг поставщиков, с которыми могут иметь дело турецкие нефтеперерабатывающие заводы.
Кроме того, запланированный ЕС запрет на покупку топлива, произведенного из российской нефти, который должен вступить в силу в конце января 2026 года, побуждает турецкие компании диверсифицировать свои сырьевые ресурсы.
Сократив поставки Urals, Турция увеличила импорт альтернативных сортов нефти, включая казахстанскую CPC Blend и KEBCO, а также иракскую Basrah, согласно данным Kpler.
CPC Blend, хотя и загружается из российского порта "Южная Озереевка", в основном производится казахстанскими компаниями. Объем импорта из Казахстана не подпадает под действие западных энергетических санкций и ограничений в отношении российской нефти.
В ноябре Турция импортировала 105 000 баррелей в сутки казахстанской CPC Blend, что является самым высоким уровнем такого импорта с февраля 2024 года, согласно данным Kpler. Турция также импортировала некоторые объемы CPC Blend российского происхождения в 2025 году, но прекратила импорт с сентября.
В июне импорт нефти Urals в Турцию достиг многомесячного максимума почти 400 000 баррелей в сутки, согласно данным Kpler.
Однако возможности турецких нефтеперерабатывающих заводов осуществлять альтернативные закупки ограничены, поскольку предложение нефти, подобной по качеству Urals, на средиземноморском рынке низкое.
