13:58 • 520 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 2186 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 4090 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 5544 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 7394 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 14557 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 12112 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 46636 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 36986 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 37725 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Популярные новости
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35 • 27500 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс8 января, 07:54 • 26495 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 24013 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo09:50 • 25880 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo12:02 • 8958 просмотра
публикации
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 2196 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 60156 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 65047 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 68117 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 107398 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Белошицкий
Николас Мадуро
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Ровненская область
Запорожская область
Львовская область
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 24099 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 34080 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 59446 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 78758 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 120360 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Михаил Федоров назвал три способа оставаться онлайн во время длительных отключений света: подключиться к xPON, воспользоваться национальным роумингом и экономить трафик. Он также отметил, что на Днепропетровщине 66 аварийных бригад работают над восстановлением связи.

Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа

Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал три способа оставаться онлайн во время длительных обесточиваний: подключиться к xPON, воспользоваться национальным роумингом, экономить трафик. Об этом Федоров написал в Telegram, передает УНН.

Подробности

Как отметил Федоров, чтобы оставаться на связи во время блэкаутов, необходимо:

  • подключите xPON, чтобы оставаться онлайн более 72 часов. Проверьте подключение на интерактивной карте Минцифры и ЛУН или обратитесь к провайдеру;
    • воспользуйтесь национальным роумингом: если нет сети - выберите другого оператора вручную: настройки - сотовые данные - выбор сети - выключите “Автоматически” - выберите доступную сеть;
      • экономьте трафик: выключите автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах, чтобы связь держалась дольше.

        Напомним

        На Днепропетровщине 66 аварийных бригад Vodafone, Киевстар и lifecell работают над восстановлением связи после массированных российских ударов. Для усиления связи в области уже есть 400 генераторов, еще 50 направляются из других городов.

        Павел Башинский

