Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа

Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал три способа оставаться онлайн во время длительных обесточиваний: подключиться к xPON, воспользоваться национальным роумингом, экономить трафик. Об этом Федоров написал в Telegram, передает УНН.

Подробности

Как отметил Федоров, чтобы оставаться на связи во время блэкаутов, необходимо:

подключите xPON, чтобы оставаться онлайн более 72 часов. Проверьте подключение на интерактивной карте Минцифры и ЛУН или обратитесь к провайдеру;

воспользуйтесь национальным роумингом: если нет сети - выберите другого оператора вручную: настройки - сотовые данные - выбор сети - выключите “Автоматически” - выберите доступную сеть;

экономьте трафик: выключите автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах, чтобы связь держалась дольше.

Напомним

На Днепропетровщине 66 аварийных бригад Vodafone, Киевстар и lifecell работают над восстановлением связи после массированных российских ударов. Для усиления связи в области уже есть 400 генераторов, еще 50 направляются из других городов.