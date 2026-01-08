Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Киев • УНН
Михаил Федоров назвал три способа оставаться онлайн во время длительных отключений света: подключиться к xPON, воспользоваться национальным роумингом и экономить трафик. Он также отметил, что на Днепропетровщине 66 аварийных бригад работают над восстановлением связи.
Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал три способа оставаться онлайн во время длительных обесточиваний: подключиться к xPON, воспользоваться национальным роумингом, экономить трафик. Об этом Федоров написал в Telegram, передает УНН.
Подробности
Как отметил Федоров, чтобы оставаться на связи во время блэкаутов, необходимо:
- подключите xPON, чтобы оставаться онлайн более 72 часов. Проверьте подключение на интерактивной карте Минцифры и ЛУН или обратитесь к провайдеру;
- воспользуйтесь национальным роумингом: если нет сети - выберите другого оператора вручную: настройки - сотовые данные - выбор сети - выключите “Автоматически” - выберите доступную сеть;
- экономьте трафик: выключите автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах, чтобы связь держалась дольше.
Напомним
На Днепропетровщине 66 аварийных бригад Vodafone, Киевстар и lifecell работают над восстановлением связи после массированных российских ударов. Для усиления связи в области уже есть 400 генераторов, еще 50 направляются из других городов.