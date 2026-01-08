$42.720.15
Мобільні оператори відновлюють зв'язок на Дніпропетровщині після російських ударів - Федоров

Київ • УНН

 • 18 перегляди

На Дніпропетровщині 66 аварійних бригад Vodafone, Київстар та lifecell працюють над відновленням зв'язку після масованих російських ударів. Для посилення зв’язку в області вже є 400 генераторів, ще 50 прямують з інших міст.

Мобільні оператори відновлюють зв'язок на Дніпропетровщині після російських ударів - Федоров

У Дніпропетровській області мобільні оператори відновлюють зв’язок після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Деталі

Як зазначив міністр, на Дніпропетровщині працюють 66 аварійних бригад Vodafone, Київстар та lifecell для відновлення звʼязку. Усі базові станції забезпечені акумуляторами й генераторами.

Для посилення зв’язку в області вже є 400 генераторів. Ще 50 прямують із Вінниці, Кропивницького, Києва та Харкова

 - йдеться в заяві Федорова.

Крім того, нещодавно було запущено роботу координаційного штабу зв’язку, щоб оперативніше реагувати на ризики для критичної інфраструктури.

Основна мета - синхронізувати взаємодію держави, операторів, енергетиків і військових під час тривалих блекаутів 

- зазначив Федоров.

Нагадаємо

Внаслідок масованої російської атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання.  

Враховуючи ситуацію, що склалась, в більшості населених пунктів Дніпропетровської області канікули у школах продовжили до 9 січня включно.

Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив про запровадження у місті надзвичайної ситуації національного рівня.

Пізніше у ДТЕК повідомили, що енергетики повернули світло повернули світло 200 тисячам родин на Дніпропетровщині. Але близько 600 тисяч родин області все ще залишаються без електропостачання.

Водночас відділення компанії "Нова пошта" у Дніпропетровській і Запорізькій областях працюють попри блекаут.

Євген Устименко

