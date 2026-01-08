Мобільні оператори відновлюють зв'язок на Дніпропетровщині після російських ударів - Федоров
На Дніпропетровщині 66 аварійних бригад Vodafone, Київстар та lifecell працюють над відновленням зв'язку після масованих російських ударів. Для посилення зв’язку в області вже є 400 генераторів, ще 50 прямують з інших міст.
У Дніпропетровській області мобільні оператори відновлюють зв’язок після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Деталі
Як зазначив міністр, на Дніпропетровщині працюють 66 аварійних бригад Vodafone, Київстар та lifecell для відновлення звʼязку. Усі базові станції забезпечені акумуляторами й генераторами.
Для посилення зв’язку в області вже є 400 генераторів. Ще 50 прямують із Вінниці, Кропивницького, Києва та Харкова
Крім того, нещодавно було запущено роботу координаційного штабу зв’язку, щоб оперативніше реагувати на ризики для критичної інфраструктури.
Основна мета - синхронізувати взаємодію держави, операторів, енергетиків і військових під час тривалих блекаутів
Нагадаємо
Внаслідок масованої російської атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання.
Враховуючи ситуацію, що склалась, в більшості населених пунктів Дніпропетровської області канікули у школах продовжили до 9 січня включно.
Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив про запровадження у місті надзвичайної ситуації національного рівня.
Пізніше у ДТЕК повідомили, що енергетики повернули світло повернули світло 200 тисячам родин на Дніпропетровщині. Але близько 600 тисяч родин області все ще залишаються без електропостачання.
Водночас відділення компанії "Нова пошта" у Дніпропетровській і Запорізькій областях працюють попри блекаут.