Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
12:02 • 4654 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo
10:13 • 11539 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 9432 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
07:21 • 44025 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 35450 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 36847 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44437 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 45596 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 33919 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
Мобильные операторы восстанавливают связь на Днепропетровщине после российских ударов - Федоров

Киев • УНН

 • 74 просмотра

На Днепропетровщине 66 аварийных бригад Vodafone, Киевстар и lifecell работают над восстановлением связи после массированных российских ударов. Для усиления связи в области уже есть 400 генераторов, еще 50 направляются из других городов.

Мобильные операторы восстанавливают связь на Днепропетровщине после российских ударов - Федоров

В Днепропетровской области мобильные операторы восстанавливают связь после массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Подробности

Как отметил министр, на Днепропетровщине работают 66 аварийных бригад Vodafone, Киевстар и lifecell для восстановления связи. Все базовые станции снабжены аккумуляторами и генераторами.

Для усиления связи в области уже есть 400 генераторов. Еще 50 направляются из Винницы, Кропивницкого, Киева и Харькова

 - говорится в заявлении Федорова.

Кроме того, недавно была запущена работа координационного штаба связи, чтобы оперативнее реагировать на риски для критической инфраструктуры.

Основная цель – синхронизировать взаимодействие государства, операторов, энергетиков и военных во время длительных блэкаутов 

- отметил Федоров.

Напомним

В результате массированной российской атаки на Днепропетровскую и Запорожскую области большинство потребителей остались без света и водоснабжения.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, в большинстве населенных пунктов Днепропетровской области каникулы в школах продлили до 9 января включительно.

Мэр Днепра Борис Филатов объявил о введении в городе чрезвычайной ситуации национального уровня.

Позже в ДТЭК сообщили, что энергетики вернули свет 200 тысячам семей на Днепропетровщине. Но около 600 тысяч семей области все еще остаются без электроснабжения.

В то же время отделения компании "Новая почта" в Днепропетровской и Запорожской областях работают несмотря на блэкаут.

Евгений Устименко

