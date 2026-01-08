Мобильные операторы восстанавливают связь на Днепропетровщине после российских ударов - Федоров

На Днепропетровщине 66 аварийных бригад Vodafone, Киевстар и lifecell работают над восстановлением связи после массированных российских ударов. Для усиления связи в области уже есть 400 генераторов, еще 50 направляются из других городов.

В Днепропетровской области мобильные операторы восстанавливают связь после массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Подробности Как отметил министр, на Днепропетровщине работают 66 аварийных бригад Vodafone, Киевстар и lifecell для восстановления связи. Все базовые станции снабжены аккумуляторами и генераторами. Для усиления связи в области уже есть 400 генераторов. Еще 50 направляются из Винницы, Кропивницкого, Киева и Харькова - говорится в заявлении Федорова. Кроме того, недавно была запущена работа координационного штаба связи, чтобы оперативнее реагировать на риски для критической инфраструктуры. Основная цель – синхронизировать взаимодействие государства, операторов, энергетиков и военных во время длительных блэкаутов - отметил Федоров. Напомним В результате массированной российской атаки на Днепропетровскую и Запорожскую области большинство потребителей остались без света и водоснабжения. Учитывая сложившуюся ситуацию, в большинстве населенных пунктов Днепропетровской области каникулы в школах продлили до 9 января включительно. Мэр Днепра Борис Филатов объявил о введении в городе чрезвычайной ситуации национального уровня. Позже в ДТЭК сообщили, что энергетики вернули свет 200 тысячам семей на Днепропетровщине. Но около 600 тысяч семей области все еще остаются без электроснабжения. В то же время отделения компании "Новая почта" в Днепропетровской и Запорожской областях работают несмотря на блэкаут.