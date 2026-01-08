Атака рф на Дніпропетровщині: світло повернули 200 тисячам родин, ще 600 тисяч залишаються без електрики

$42.720.15
Негода в Україні: заборона на рух вантажівок розширилася, на заході за ніч випало до 15 см снігу і негода рухається даліPhotoVideo
10:13 • 4332 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 1982 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
09:50 • 16009 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo
07:21 • 37299 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 30735 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 33179 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 41877 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 43743 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 32656 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалівPhoto8 січня, 01:52 • 30080 перегляди
ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму8 січня, 02:27 • 16619 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо8 січня, 04:35 • 18444 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас07:54 • 17087 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 12623 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 50399 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 55269 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 58322 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 98118 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 135176 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Олексій Білошицький
Денис Шмигаль
Україна
Дніпро (місто)
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 12786 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 27743 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 54130 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 73452 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 115257 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
Financial Times

Атака рф на Дніпропетровщині: світло повернули 200 тисячам родин, ще 600 тисяч залишаються без електрики

Київ • УНН

 • 40 перегляди

На Дніпропетровщині після російських обстрілів повернули світло 200 тисячам родин. Близько 600 тисяч родин області все ще залишаються без електропостачання.

Атака рф на Дніпропетровщині: світло повернули 200 тисячам родин, ще 600 тисяч залишаються без електрики

На Дніпропетровщині повернули світло в оселі 200 000 родин після російських обстрілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Наразі без світла залишається близько 600 000 родин області.

Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки всіх жителів Дніпропетровщині. Роботи затримують повітряні тривоги та загрози нових атак

- йдеться в дописі компанії ДТЕК.

Нагадаємо

Внаслідок масованої російської атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання.  

Враховуючи ситуацію, що склалась, в більшості населених пунктів Дніпропетровської області канікули у школах продовжили до 9 січня включно.

Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив про запровадження у місті надзвичайної ситуації національного рівня.

Водночас відділення компанії "Нова пошта" у Дніпропетровській і Запорізькій областях працюють попри блекаут.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Нова пошта
Електроенергія
Дніпропетровська область
Запорізька область
Дніпро (місто)
ДТЕК