Атака рф на Дніпропетровщині: світло повернули 200 тисячам родин, ще 600 тисяч залишаються без електрики
Київ • УНН
На Дніпропетровщині повернули світло в оселі 200 000 родин після російських обстрілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Наразі без світла залишається близько 600 000 родин області.
Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки всіх жителів Дніпропетровщині. Роботи затримують повітряні тривоги та загрози нових атак
Нагадаємо
Внаслідок масованої російської атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання.
Враховуючи ситуацію, що склалась, в більшості населених пунктів Дніпропетровської області канікули у школах продовжили до 9 січня включно.
Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив про запровадження у місті надзвичайної ситуації національного рівня.
Водночас відділення компанії "Нова пошта" у Дніпропетровській і Запорізькій областях працюють попри блекаут.