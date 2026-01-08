$42.720.15
Атака рф на Днепропетровщине: свет вернули 200 тысячам семей, еще 600 тысяч остаются без электричества

Киев • УНН

 • 516 просмотра

На Днепропетровщине после российских обстрелов вернули свет 200 тысячам семей. Около 600 тысяч семей области все еще остаются без электроснабжения.

Атака рф на Днепропетровщине: свет вернули 200 тысячам семей, еще 600 тысяч остаются без электричества

В Днепропетровской области вернули свет в дома 200 000 семей после российских обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Сейчас без света остаются около 600 000 семей области.

Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома всех жителей Днепропетровщины. Работы задерживают воздушные тревоги и угрозы новых атак

- говорится в сообщении компании ДТЭК.

Напомним

В результате массированной российской атаки на Днепропетровскую и Запорожскую области большинство потребителей остались без света и водоснабжения.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, в большинстве населенных пунктов Днепропетровской области каникулы в школах продлили до 9 января включительно.

Мэр Днепра Борис Филатов объявил о введении в городе чрезвычайной ситуации национального уровня.

В то же время отделения компании "Новая почта" в Днепропетровской и Запорожской областях работают несмотря на блэкаут.

Евгений Устименко

