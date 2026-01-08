Удар рф по Дніпру і Запоріжжю: відділення "Нової пошти" працюють попри блекаут
Київ • УНН
Відділення "Нової пошти" у Дніпропетровській та Запорізькій областях працюють на генераторах попри блекаут, спричинений російськими обстрілами. Відвідувачі можуть підзарядити телефони, скористатися інтернетом та зігрітися.
Відділення компанії "Нова пошта" у Дніпропетровській і Запорізькій областях працюють попри блекаут, викликаний наслідками масованих російських обстрілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.
Деталі
Зазначається, що відділення наразі працюють на генераторах і залишаються відкритими для всіх, кому це зараз потрібно. Відвідувачі можуть підзарядити телефон, скористатися інтернетом, зігрітися та трохи перепочити.
Знайти найближче відділення можна у мобільному застосунку або на сайті.
Нагадаємо
Внаслідок масованої російської атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання.
Враховуючи ситуацію, що склалась, в більшості населених пунктів Дніпропетровської області канікули у школах продовжили до 9 січня включно.
Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив про запровадження у місті надзвичайної ситуації національного рівня.