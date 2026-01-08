Удар рф по Дніпру і Запоріжжю: відділення "Нової пошти" працюють попри блекаут

$42.720.15
49.920.12
ukenru
10:13 • 2270 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
09:50 • 11482 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo
07:21 • 33754 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 27639 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 30612 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 39846 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 42460 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 31774 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 29402 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 28555 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.8м/с
91%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалівPhoto8 січня, 01:52 • 26517 перегляди
ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму8 січня, 02:27 • 13046 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо8 січня, 04:35 • 14720 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас07:54 • 13106 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 8494 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 46752 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 51569 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 54538 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 94480 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 131532 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Олексій Білошицький
Володимир Зеленський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Дніпро (місто)
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 9518 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 25050 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 51690 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 71044 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 112874 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
TikTok
Google Play

Удар рф по Дніпру і Запоріжжю: відділення "Нової пошти" працюють попри блекаут

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Відділення "Нової пошти" у Дніпропетровській та Запорізькій областях працюють на генераторах попри блекаут, спричинений російськими обстрілами. Відвідувачі можуть підзарядити телефони, скористатися інтернетом та зігрітися.

Удар рф по Дніпру і Запоріжжю: відділення "Нової пошти" працюють попри блекаут

Відділення компанії "Нова пошта" у Дніпропетровській і Запорізькій областях працюють попри блекаут, викликаний наслідками масованих російських обстрілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.

Деталі

Зазначається, що відділення наразі працюють на генераторах і залишаються відкритими для всіх, кому це зараз потрібно. Відвідувачі можуть підзарядити телефон, скористатися інтернетом, зігрітися та трохи перепочити.

Знайти найближче відділення можна у мобільному застосунку або на сайті.

Нагадаємо

Внаслідок масованої російської атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання.  

Враховуючи ситуацію, що склалась, в більшості населених пунктів Дніпропетровської області канікули у школах продовжили до 9 січня включно.

Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив про запровадження у місті надзвичайної ситуації національного рівня.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніТехнології
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Нова пошта
Електроенергія
Дніпропетровська область
Запорізька область
Дніпро (місто)