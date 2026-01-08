$42.720.15
Удар рф по Днепру и Запорожью: отделения "Новой почты" работают несмотря на блэкаут

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Отделения "Новой почты" в Днепропетровской и Запорожской областях работают на генераторах, несмотря на блэкаут, вызванный российскими обстрелами. Посетители могут подзарядить телефоны, воспользоваться интернетом и согреться.

Удар рф по Днепру и Запорожью: отделения "Новой почты" работают несмотря на блэкаут

Отделения компании "Новая почта" в Днепропетровской и Запорожской областях работают несмотря на блэкаут, вызванный последствиями массированных российских обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Подробности

Отмечается, что отделения сейчас работают на генераторах и остаются открытыми для всех, кому это сейчас нужно. Посетители могут подзарядить телефон, воспользоваться интернетом, согреться и немного отдохнуть.

Найти ближайшее отделение можно в мобильном приложении или на сайте.

Напомним

В результате массированной российской атаки на Днепропетровскую и Запорожскую области большинство потребителей остались без света и водоснабжения.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, в большинстве населенных пунктов Днепропетровской области каникулы в школах продлили до 9 января включительно.

Мэр Днепра Борис Филатов объявил о введении в городе чрезвычайной ситуации национального уровня.

Евгений Устименко

