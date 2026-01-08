Удар рф по Днепру и Запорожью: отделения "Новой почты" работают несмотря на блэкаут
Киев • УНН
Отделения "Новой почты" в Днепропетровской и Запорожской областях работают на генераторах, несмотря на блэкаут, вызванный российскими обстрелами. Посетители могут подзарядить телефоны, воспользоваться интернетом и согреться.
Отделения компании "Новая почта" в Днепропетровской и Запорожской областях работают несмотря на блэкаут, вызванный последствиями массированных российских обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Подробности
Отмечается, что отделения сейчас работают на генераторах и остаются открытыми для всех, кому это сейчас нужно. Посетители могут подзарядить телефон, воспользоваться интернетом, согреться и немного отдохнуть.
Найти ближайшее отделение можно в мобильном приложении или на сайте.
Напомним
В результате массированной российской атаки на Днепропетровскую и Запорожскую области большинство потребителей остались без света и водоснабжения.
Учитывая сложившуюся ситуацию, в большинстве населенных пунктов Днепропетровской области каникулы в школах продлили до 9 января включительно.
Мэр Днепра Борис Филатов объявил о введении в городе чрезвычайной ситуации национального уровня.