Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
Київ • УНН
Міський голова Борис Філатов повідомив про оголошення надзвичайної ситуації національного рівня у Дніпрі. Причиною стали нещодавні російські обстріли.
Через нещодавні російські обстріли, внаслідок яких було знеструмлено Дніпропетровську і Запорізьку області, у Дніпрі оголошено надзвичайну ситуацію національного рівня. Про це повідомив міський голова Борис Філатов, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Філатов, міська влада перебуває в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами. Він додав, що в лікарні поступово повертається світло.
Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси
Крім того, вже заживлена каналізація.
Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується. Усе завдяки титанічним зусиллям енергетиків та комунальників
Також міський голова уточнив щодо ситуації з теплом.
Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу
Нагадаємо
Внаслідок масованої російської атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання.
Враховуючи ситуацію, що склалась, в більшості населених пунктів Дніпропетровської області канікули у школах продовжили до 9 січня включно.