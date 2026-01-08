$42.720.15
49.920.12
ukenru
10:13 • 1516 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
09:50 • 8466 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo
07:21 • 32126 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 26128 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 29306 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 38819 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 41848 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 31370 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 29268 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 28434 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
98%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія та Франція планують відправити до України не більше 15 000 військових після мирної угоди - The Times8 січня, 01:17 • 7482 перегляди
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалівPhoto8 січня, 01:52 • 25191 перегляди
ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму8 січня, 02:27 • 11695 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо04:35 • 13302 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас07:54 • 11620 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 44948 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 49767 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 52718 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 92693 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 129756 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Олексій Білошицький
Володимир Зеленський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Дніпро (місто)
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 6848 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 23706 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 50451 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 69832 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 111675 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
TikTok
Google Play

Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов

Київ • УНН

 • 1550 перегляди

Міський голова Борис Філатов повідомив про оголошення надзвичайної ситуації національного рівня у Дніпрі. Причиною стали нещодавні російські обстріли.

Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов

Через нещодавні російські обстріли, внаслідок яких було знеструмлено Дніпропетровську і Запорізьку області, у Дніпрі оголошено надзвичайну ситуацію національного рівня. Про це повідомив міський голова Борис Філатов, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Філатов, міська влада перебуває в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами. Він додав, що в лікарні поступово повертається світло.

Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси

 - заявив міський голова.

Крім того, вже заживлена каналізація.

Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується. Усе завдяки титанічним зусиллям енергетиків та комунальників

- додав Філатов.

Також міський голова уточнив щодо ситуації з теплом. 

Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу

- йдеться в заяві. 

Нагадаємо

Внаслідок масованої російської атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання.  

Враховуючи ситуацію, що склалась, в більшості населених пунктів Дніпропетровської області канікули у школах продовжили до 9 січня включно.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Дніпро (місто)