Масована атака на Дніпро та Запоріжжя призвела до знеструмлення та відсутності води
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Ворог у ніч на четвер, 8 січня, масовано атакує Дніпро та область. Під ударом також Запоріжжя. Про це повідомляють кореспонденти УНН.
Деталі
У більшості споживачів регіону нині відсутнє світло та водопостачання.
У свою чергу в Укренерго повідомили, що ворог здійснив масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру кількох регіонів. Внаслідок цього – знеструмлена більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами.
Аварійно-відновлювальні роботи у постраждалих від атаки регіонах будуть розпочаті одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація. Першочергове завдання енергетиків – заживлення критичної інфраструктури
Між тим голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що в Інгулецькому та частині Металургійного района міста "дуже складна ситуація".
Енергетики працюють, але коли буде відновлена подача електроенергії - на зараз незрозуміло. Воду в системі утримуємо на генераторах, але до верхніх поверхів тиску не вистачить. Тому прошу набиратись на нижніх. По Теплопостачанню. Йде відновлення, буде відкриватись кварталами, як перед новим роком. Одночасно з ліквідацією аварій. Лікарні працюють на генераторах.
Тим часом через масове знеструмлення в Запорізькій та Дніпропетровській областях мобільний зв’язок працює в аварійному режимі. Базові станції перевели на акумулятори – їх вистачить орієнтовно на 8 годин. Жителів просять користуватися зв’язком лише за потреби, за можливості переходити на національний роумінг і месенджери.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко зазначив з цього приводу, що це "навмисний терор цивільного населення, спроба створити гуманітарну катастрофу".
"росія демонструє небажання завершувати війну і неповагу до плану миру Трампа", - додав Коваленко.
Нагадаємо
У багатьох районах Дніпра зникло електропостачання, подекуди відсутнє водопостачання. За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, наразі стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів.
