Масована атака на Дніпро та Запоріжжя призвела до знеструмлення та відсутності води

$42.560.14
49.800.29
ukenru
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 10677 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 16226 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 14305 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 17383 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 21395 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 28105 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 26163 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 27525 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 19675 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 18014 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.9м/с
91%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Десант США захоплює російський танкер "Marinera" - Reuters7 січня, 13:09 • 7096 перегляди
У США заявили про захоплення російського танкера в Атлантиці7 січня, 14:01 • 3874 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 9786 перегляди
Трамп стверджує, що росія захопила б Україну без його втручання7 січня, 15:10 • 6200 перегляди
"Це перевірений шлях": голова Європейської Ради назвав ключовий крок до справедливого миру в Україні7 січня, 15:28 • 3576 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 21619 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 26580 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 28105 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 72117 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 109565 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Париж
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 9798 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 40578 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 60278 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 102622 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 94059 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Дипломатка

Масована атака на Дніпро та Запоріжжя призвела до знеструмлення та відсутності води

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Внаслідок масованої атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Масована атака на Дніпро та Запоріжжя призвела до знеструмлення та відсутності води

Ворог у ніч на четвер, 8 січня, масовано атакує Дніпро та область. Під ударом також Запоріжжя. Про це повідомляють кореспонденти УНН.

Деталі

У більшості споживачів регіону нині відсутнє світло та водопостачання.

У свою чергу в Укренерго повідомили, що ворог здійснив масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру кількох регіонів. Внаслідок цього – знеструмлена більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами.

Аварійно-відновлювальні роботи у постраждалих від атаки регіонах будуть розпочаті одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація. Першочергове завдання енергетиків – заживлення критичної інфраструктури

- йдеться у повідомленні.

Між тим голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що в Інгулецькому та частині Металургійного района міста "дуже складна ситуація".

Енергетики працюють, але коли буде відновлена подача електроенергії - на зараз незрозуміло. Воду в системі утримуємо на генераторах, але до верхніх поверхів тиску не вистачить. Тому прошу набиратись на нижніх. По Теплопостачанню. Йде відновлення, буде відкриватись кварталами, як перед новим роком. Одночасно з ліквідацією аварій. Лікарні працюють на генераторах.

- повідомив Вілкул.

Тим часом через масове знеструмлення в Запорізькій та Дніпропетровській областях мобільний зв’язок працює в аварійному режимі. Базові станції перевели на акумулятори – їх вистачить орієнтовно на 8 годин. Жителів просять користуватися зв’язком лише за потреби, за можливості переходити на національний роумінг і месенджери.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко зазначив з цього приводу, що це "навмисний терор цивільного населення, спроба створити гуманітарну катастрофу".

"росія демонструє небажання завершувати війну і неповагу до плану миру Трампа", - додав Коваленко.

Нагадаємо

У багатьох районах Дніпра зникло електропостачання, подекуди відсутнє водопостачання. За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, наразі стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів.

Потяги на Дніпропетровщині та Запоріжжі переходять на резервну теплотягу07.01.26, 23:40 • 762 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олександр Вілкул
Рада національної безпеки і оборони України
Дніпро (місто)
Укренерго
Кривий Ріг
Запоріжжя