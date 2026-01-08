Масована атака на Дніпро та Запоріжжя призвела до знеструмлення та відсутності води

Ворог у ніч на четвер, 8 січня, масовано атакує Дніпро та область. Під ударом також Запоріжжя. Про це повідомляють кореспонденти УНН.

У більшості споживачів регіону нині відсутнє світло та водопостачання.

У свою чергу в Укренерго повідомили, що ворог здійснив масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру кількох регіонів. Внаслідок цього – знеструмлена більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами.

Аварійно-відновлювальні роботи у постраждалих від атаки регіонах будуть розпочаті одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація. Першочергове завдання енергетиків – заживлення критичної інфраструктури

Між тим голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що в Інгулецькому та частині Металургійного района міста "дуже складна ситуація".

Енергетики працюють, але коли буде відновлена подача електроенергії - на зараз незрозуміло. Воду в системі утримуємо на генераторах, але до верхніх поверхів тиску не вистачить. Тому прошу набиратись на нижніх. По Теплопостачанню. Йде відновлення, буде відкриватись кварталами, як перед новим роком. Одночасно з ліквідацією аварій. Лікарні працюють на генераторах.