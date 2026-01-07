Потяги на Дніпропетровщині та Запоріжжі переходять на резервну теплотягу
Усі поїзди у Дніпропетровській та Запорізькій областях переведено на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв'язку працюють від резервного живлення, а вокзали заживлені від генераторів.
Всі поїзди у Дніпропетровській та Запорізькій області переходять на резервну теплотягу. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
За його словами, засоби сигналізації та зв'язку у регіоні працюють від резервного живлення, вокзали також заживлені від генераторів.
У пунктах незламності традиційно доступні не тільки гарячий чай, а й зарядки та безперебійний зв’язок через Starlink
Він уточнив, що з контрольованими затримками під резервними тепловозами вирушають поїзди:
- 734 Київ — Дніпро
- 37 Запоріжжя — Київ
- 119 Дніпро — Холм
- 79 Дніпро — Львів
Голова ОВА додав, що рух поїздів Dnipro City Express завтра також буде налагоджено під теплотягою.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі не чутні сигнали повітряної тривоги через тотальний блекаут. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що через ворожу атаку на Україну, в тому числі і у Запорізькій області, діють обмеження електропостачання: водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів, критична інфраструктура функціонує.
