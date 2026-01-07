$42.560.14
ukenru
Ексклюзив
16:27 • 10087 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 14915 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 13455 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 16582 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 20771 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 27458 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 25760 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 27099 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 19506 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17926 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Потяги на Дніпропетровщині та Запоріжжі переходять на резервну теплотягу

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Усі поїзди у Дніпропетровській та Запорізькій областях переведено на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв'язку працюють від резервного живлення, а вокзали заживлені від генераторів.

Потяги на Дніпропетровщині та Запоріжжі переходять на резервну теплотягу

Всі поїзди у Дніпропетровській та Запорізькій області переходять на резервну теплотягу. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, засоби сигналізації та зв'язку у регіоні працюють від резервного живлення, вокзали також заживлені від генераторів.

У пунктах незламності традиційно доступні не тільки гарячий чай, а й зарядки та безперебійний зв’язок через Starlink

- розповів Федоров.

Він уточнив, що з контрольованими затримками під резервними тепловозами вирушають поїзди:

  • 734 Київ — Дніпро
    • 37 Запоріжжя — Київ
      • 119 Дніпро — Холм
        • 79 Дніпро — Львів

          Голова ОВА додав, що рух поїздів Dnipro City Express завтра також буде налагоджено під теплотягою.

          Нагадаємо

          Раніше повідомлялося, що у Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі не чутні сигнали повітряної тривоги через тотальний блекаут. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що через ворожу атаку на Україну, в тому числі і у Запорізькій області, діють обмеження електропостачання: водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів, критична інфраструктура функціонує.

          Через погіршення погоди з завтрашнього дня можливі позапланові відключення електроенергії - Свириденко07.01.26, 22:16 • 1292 перегляди

          Вадим Хлюдзинський

          СуспільствоПодії
          Енергетика
          Війна в Україні
          Блекаут 
          Електроенергія
          Starlink
          Дніпропетровська область
          Запорізька область
          Дніпро (місто)
          Запоріжжя