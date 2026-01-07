Через погіршення погоди з завтрашнього дня можливі позапланові відключення електроенергії - Свириденко
Київ • УНН
Завтра, 8 січня, в Україні можливі перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін ухвалив низку рішень для мінімізації наслідків негоди.
Деталі
Як повідомила Свириденко, завтра очікується погіршення погодних умов в Україні, циклон зайде через Чернівецьку та Івано-франківську області близько четвертої ранку.
"За прогнозами, падіння температура вночі сягатиме до –20°C, вдень - до –10°C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах. Енергосистема України щодня перебуває під атаками ворога, а енергетики працюють у надскладних умовах, щоб забезпечити людей світлом і теплом. Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди", - написала Свириденко.
За її словами, на засіданні уряду ухвалили низку рішень, щоб всі відповідні служби були готові до негоди і люди могли отримати допомогу вчасно, зокрема Кабмін доручив:
МВС разом із ДСНС та Національною поліцією забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву. І за потреби оперативно залучати їх для допомоги учасникам дорожнього руху;
Агентство відновлення, обласні та Київська ОВА разом із місцевою владою мають забезпечити своєчасне реагування для ліквідації наслідків негоди, зокрема підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг протиожеледними сумішами;
профільним міністерствам і службам підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням, а також проблем із звʼязком;
Міненерго разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, у разі потреби — збільшити виробництво електроенергії та постачання та газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС.
Нагадаємо
У Києві на боротьбу з ожеледицею вийшли понад 360 одиниць техніки та близько 3000 комунальників.