Через погіршення погоди з завтрашнього дня можливі позапланові відключення електроенергії - Свириденко

$42.560.14
49.800.29
ukenru
Ексклюзив
16:27 • 8360 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 13037 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 12199 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 15387 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 19788 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 26416 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 25021 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 26230 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 19136 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17726 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.5м/с
91%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну7 січня, 10:32 • 37796 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 24043 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 19143 перегляди
Десант США захоплює російський танкер "Marinera" - Reuters7 січня, 13:09 • 4574 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 6358 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 19193 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 24091 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 26416 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 71042 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 108518 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 6440 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 40012 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 59727 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 102114 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 93566 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Дія (сервіс)
FIFA (серія відеоігор)

Через погіршення погоди з завтрашнього дня можливі позапланові відключення електроенергії - Свириденко

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Завтра, 8 січня, в Україні можливі перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін ухвалив низку рішень для мінімізації наслідків негоди.

Через погіршення погоди з завтрашнього дня можливі позапланові відключення електроенергії - Свириденко

Завтра, 8 січня, в Україні можливі перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Як повідомила Свириденко, завтра очікується погіршення погодних умов в Україні, циклон зайде через Чернівецьку та Івано-франківську області близько четвертої ранку.

"За прогнозами, падіння температура вночі сягатиме до –20°C, вдень - до –10°C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах. Енергосистема України щодня перебуває під атаками ворога, а енергетики працюють у надскладних умовах, щоб забезпечити людей світлом і теплом. Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди", - написала Свириденко.

За її словами, на засіданні уряду ухвалили низку рішень, щоб всі відповідні служби були готові до негоди і люди могли отримати допомогу вчасно, зокрема Кабмін доручив:

МВС разом із ДСНС та Національною поліцією забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву. І за потреби оперативно залучати їх для допомоги учасникам дорожнього руху;

Агентство відновлення, обласні та Київська ОВА разом із місцевою владою мають забезпечити своєчасне реагування для ліквідації наслідків негоди, зокрема підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг протиожеледними сумішами;

профільним міністерствам і службам підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням, а також проблем із звʼязком;

Міненерго разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, у разі потреби — збільшити виробництво електроенергії та постачання та газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС.

Нагадаємо

У Києві на боротьбу з ожеледицею вийшли понад 360 одиниць техніки та близько 3000 комунальників.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Морози в Україні
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Сніг в Україні
Електроенергія
Чернівецька область
Національна поліція України
Івано-Франківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Україна
Київ
Через погіршення погоди з завтрашнього дня можливі позапланові відключення електроенергії - Свириденко | УНН