Из-за ухудшения погоды с завтрашнего дня возможны внеплановые отключения электроэнергии - Свириденко
Киев • УНН
Завтра, 8 января, в Украине возможны перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин принял ряд решений для минимизации последствий непогоды.
Как сообщила Свириденко, завтра ожидается ухудшение погодных условий в Украине, циклон зайдет через Черновицкую и Ивано-Франковскую области около четырех утра.
"По прогнозам, падение температуры ночью будет достигать до –20°C, днем - до –10°C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и осложнения движения на дорогах. Энергосистема Украины ежедневно находится под атаками врага, а энергетики работают в сверхсложных условиях, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру. Работаем над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды", - написала Свириденко.
По ее словам, на заседании правительства приняли ряд решений, чтобы все соответствующие службы были готовы к непогоде и люди могли получить помощь вовремя, в частности Кабмин поручил:
МВД вместе с ГСЧС и Национальной полицией обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, техники повышенной проходимости, мобильных пунктов обогрева. И при необходимости оперативно привлекать их для помощи участникам дорожного движения;
Агентство восстановления, областные и Киевская ОВА вместе с местными властями должны обеспечить своевременное реагирование для ликвидации последствий непогоды, в частности подготовить резервы горючего и обеспечить обработку дорог противогололедными смесями;
профильным министерствам и службам подготовить к развертыванию пункты несокрушимости в случае перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением, а также проблем со связью;
Минэнерго вместе с Минразвития и государственными энергетическими компаниями обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад к оперативному реагированию, в случае необходимости — увеличить производство электроэнергии и поставки и газа, включая возможность импорта из стран ЕС.
В Киеве на борьбу с гололедицей вышли более 360 единиц техники и около 3000 коммунальщиков.