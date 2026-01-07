Из-за ухудшения погоды с завтрашнего дня возможны внеплановые отключения электроэнергии - Свириденко

$42.560.14
49.800.29
ukenru
Эксклюзив
16:27 • 8456 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 13125 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 12244 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 15433 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 19824 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 26454 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 25050 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 26268 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 19143 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17731 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.5м/с
91%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина7 января, 10:32 • 38031 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 24144 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 19245 просмотра
Десант США захватывает российский танкер "Marinera" - Reuters7 января, 13:09 • 4674 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 6508 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 19274 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 24173 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 26451 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 71074 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 108545 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марко Рубио
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 6554 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 40037 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 59748 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 102135 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 93586 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Дія (сервис)
FIFA (серия видеоигр)

Из-за ухудшения погоды с завтрашнего дня возможны внеплановые отключения электроэнергии - Свириденко

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Завтра, 8 января, в Украине возможны перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин принял ряд решений для минимизации последствий непогоды.

Из-за ухудшения погоды с завтрашнего дня возможны внеплановые отключения электроэнергии - Свириденко

Завтра, 8 января, в Украине возможны перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и осложнения движения на дорогах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Подробности

Как сообщила Свириденко, завтра ожидается ухудшение погодных условий в Украине, циклон зайдет через Черновицкую и Ивано-Франковскую области около четырех утра.

"По прогнозам, падение температуры ночью будет достигать до –20°C, днем - до –10°C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и осложнения движения на дорогах. Энергосистема Украины ежедневно находится под атаками врага, а энергетики работают в сверхсложных условиях, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру. Работаем над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды", - написала Свириденко.

По ее словам, на заседании правительства приняли ряд решений, чтобы все соответствующие службы были готовы к непогоде и люди могли получить помощь вовремя, в частности Кабмин поручил:

МВД вместе с ГСЧС и Национальной полицией обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, техники повышенной проходимости, мобильных пунктов обогрева. И при необходимости оперативно привлекать их для помощи участникам дорожного движения;

Агентство восстановления, областные и Киевская ОВА вместе с местными властями должны обеспечить своевременное реагирование для ликвидации последствий непогоды, в частности подготовить резервы горючего и обеспечить обработку дорог противогололедными смесями;

профильным министерствам и службам подготовить к развертыванию пункты несокрушимости в случае перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением, а также проблем со связью;

Минэнерго вместе с Минразвития и государственными энергетическими компаниями обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад к оперативному реагированию, в случае необходимости — увеличить производство электроэнергии и поставки и газа, включая возможность импорта из стран ЕС.

Напомним

В Киеве на борьбу с гололедицей вышли более 360 единиц техники и около 3000 коммунальщиков.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Морозы в Украине
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Снег в Украине
Электроэнергия
Черновицкая область
Национальная полиция Украины
Ивано-Франковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Украина
Киев