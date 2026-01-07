Поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переходят на резервную теплотягу

Все поезда в Днепропетровской и Запорожской области переходят на резервную теплотягу. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

По его словам, средства сигнализации и связи в регионе работают от резервного питания, вокзалы также запитаны от генераторов.

В пунктах несокрушимости традиционно доступны не только горячий чай, но и зарядки и бесперебойная связь через Starlink