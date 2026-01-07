Поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переходят на резервную теплотягу
Все поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переведены на резервную теплотягу. Средства сигнализации и связи работают от резервного питания, а вокзалы запитаны от генераторов.
Все поезда в Днепропетровской и Запорожской области переходят на резервную теплотягу. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
По его словам, средства сигнализации и связи в регионе работают от резервного питания, вокзалы также запитаны от генераторов.
В пунктах несокрушимости традиционно доступны не только горячий чай, но и зарядки и бесперебойная связь через Starlink
Он уточнил, что с контролируемыми задержками под резервными тепловозами отправляются поезда:
- 734 Киев — Днепр
- 37 Запорожье — Киев
- 119 Днепр — Холм
- 79 Днепр — Львов
Глава ОВА добавил, что движение поездов Dnipro City Express завтра также будет налажено под теплотягой.
Ранее сообщалось, что в Днепре, Кривом Роге и Запорожье не слышны сигналы воздушной тревоги из-за тотального блэкаута. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что из-за вражеской атаки на Украину, в том числе и в Запорожской области, действуют ограничения электроснабжения: водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов, критическая инфраструктура функционирует.
