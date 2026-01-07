$42.560.14
Эксклюзив
16:27 • 10515 просмотра
7 января, 14:21 • 14059 просмотра

Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 16:11 • 15860 просмотра
7 января, 12:29 • 21216 просмотра

россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа

Эксклюзив
7 января, 14:21 • 14059 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 17149 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 21216 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 27918 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 26066 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 27431 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 19642 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17995 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переходят на резервную теплотягу

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Все поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переведены на резервную теплотягу. Средства сигнализации и связи работают от резервного питания, а вокзалы запитаны от генераторов.

Поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переходят на резервную теплотягу

Все поезда в Днепропетровской и Запорожской области переходят на резервную теплотягу. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, средства сигнализации и связи в регионе работают от резервного питания, вокзалы также запитаны от генераторов.

В пунктах несокрушимости традиционно доступны не только горячий чай, но и зарядки и бесперебойная связь через Starlink

- рассказал Федоров.

Он уточнил, что с контролируемыми задержками под резервными тепловозами отправляются поезда:

  • 734 Киев — Днепр
    • 37 Запорожье — Киев
      • 119 Днепр — Холм
        • 79 Днепр — Львов

          Глава ОВА добавил, что движение поездов Dnipro City Express завтра также будет налажено под теплотягой.

          Напомним

          Ранее сообщалось, что в Днепре, Кривом Роге и Запорожье не слышны сигналы воздушной тревоги из-за тотального блэкаута. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что из-за вражеской атаки на Украину, в том числе и в Запорожской области, действуют ограничения электроснабжения: водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов, критическая инфраструктура функционирует.

          Вадим Хлюдзинский

          ОбществоПроисшествия
          Энергетика
          Война в Украине
          Блэкаут
          Электроэнергия
          Старлинк
          Днепропетровская область
          Запорожская область
          Днепр
          Запорожье