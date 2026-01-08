$42.560.14
Массированная атака на Днепр и Запорожье привела к обесточиванию и отсутствию воды

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В результате массированной атаки на Днепропетровскую и Запорожскую области большинство потребителей остались без света и водоснабжения. Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Массированная атака на Днепр и Запорожье привела к обесточиванию и отсутствию воды

В ночь на четверг, 8 января, враг массированно атакует Днепр и область. Под ударом также Запорожье. Об этом сообщают корреспонденты УНН.

Подробности

У большинства потребителей региона сейчас отсутствует свет и водоснабжение.

В свою очередь в Укрэнерго сообщили, что враг совершил массированную дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру нескольких регионов. В результате – обесточено большинство потребителей в Днепропетровской и Запорожской областях, включая областные центры.

Аварийно-восстановительные работы в пострадавших от атаки регионах будут начаты сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью. Первоочередная задача энергетиков – запитка критической инфраструктуры

- говорится в сообщении.

Между тем, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что в Ингулецком и части Металлургического района города "очень сложная ситуация".

Энергетики работают, но когда будет восстановлена подача электроэнергии - на сейчас непонятно. Воду в системе удерживаем на генераторах, но до верхних этажей давления не хватит. Поэтому прошу набираться на нижних. По Теплоснабжению. Идет восстановление, будет открываться кварталами, как перед новым годом. Одновременно с ликвидацией аварий. Больницы работают на генераторах.

- сообщил Вилкул.

Тем временем из-за массового обесточивания в Запорожской и Днепропетровской областях мобильная связь работает в аварийном режиме. Базовые станции перевели на аккумуляторы – их хватит ориентировочно на 8 часов. Жителей просят пользоваться связью только по необходимости, по возможности переходить на национальный роуминг и мессенджеры.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил по этому поводу, что это "умышленный террор гражданского населения, попытка создать гуманитарную катастрофу".

"Россия демонстрирует нежелание завершать войну и неуважение к плану мира Трампа", - добавил Коваленко.

Напомним

Во многих районах Днепра пропало электроснабжение, кое-где отсутствует водоснабжение. По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, сейчас относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов.

Поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переходят на резервную теплотягу07.01.26, 23:40 • 692 просмотра

Вадим Хлюдзинский

