Нова пошта

Внаслідок атаки на Чернігівщину постраждали сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" у Ніжині. Компанія гарантує повну компенсацію клієнтам, чиї посилки були знищені або пошкоджені.
Російські безпілотники масовано атакували Ніжин, влучивши у термінал "Нової пошти", двічі у багатоповерхівку та цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, двоє людей поранено.
Частина відправлень обробляється із затримкою тому, що вночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки.
В Україні припинили діяльність групи з 29 осіб, яка збувала новий наркотичний засіб "кратом". За попередніми даними, учасники групи збули до 10 тонн речовини на понад 60 млн грн.
У Рівному 20-21 вересня відбувся перший напівмарафон від Нової пошти та NewRun, який об'єднав понад 1300 учасників, включаючи людей з інвалідністю та ветеранів. Наймолодшій учасниці було 1,3 роки, найстаршому бігуну — 69 років, а всі кошти від забігу підуть на протезування пацієнтів UNBROKEN.
Краматорськ третій день поспіль зазнає масованих обстрілів, зафіксовано 15 ударів. Внаслідок атак 6 осіб отримали поранення, включаючи двох підлітків 16 та 17 років.
Через технічні труднощі онлайн-сервіси "Нової пошти" тимчасово не працюють. Команда компанії вже відновлює стабільну роботу.
Внаслідок російського удару безпілотником по відділенню Нової пошти в Краматорську загинув 49-річний чоловік. 13-річна дівчина отримала поранення.
