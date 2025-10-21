Нова пошта

$41.760.03
48.660.10
ukenru
07:53 • 624 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 1782 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина області без світла
06:03 • 13499 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
05:35 • 15466 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
05:00 • 13839 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
20 жовтня, 15:34 • 26832 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 47569 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 39101 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 47429 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 86102 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.7м/с
82%
751мм
Популярнi новини
Сенат США відклав розгляд нових санкцій проти рф: причини20 жовтня, 22:34 • 8884 перегляди
ростовську область рф масовано атакували безпілотники: зникло світло, є поранені (відео)PhotoVideo20 жовтня, 23:40 • 14132 перегляди
У Києві та областях вдруге за ніч оголосили тривогу21 жовтня, 01:14 • 17596 перегляди
Китайська Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота PhotoVideo02:37 • 6312 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail05:58 • 6192 перегляди
Публікації
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 1058 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202606:03 • 13490 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 28827 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 86097 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 57027 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Руслан Стефанчук
Ілон Маск
Майк Джонсон (політик)
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Білий дім
Китай
Реклама
УНН Lite
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail05:58 • 6242 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 17870 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 74426 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 69398 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 89221 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Financial Times
Фільм
Теги
Організації

Нова пошта

Новини по темi
Ракетний удар по Чернігівщині: у Ніжині пошкоджено депо "Нової пошти", компанія гарантує компенсацію клієнтамPhoto

Внаслідок атаки на Чернігівщину постраждали сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" у Ніжині. Компанія гарантує повну компенсацію клієнтам, чиї посилки були знищені або пошкоджені.

Суспільство • 16 жовтня, 12:34 • 2701 перегляди
російські безпілотники атакували Ніжин: є влучання та поранені

Російські безпілотники масовано атакували Ніжин, влучивши у термінал "Нової пошти", двічі у багатоповерхівку та цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, двоє людей поранено.

Суспільство • 15 жовтня, 18:28 • 7735 перегляди
Обстріли рф Києва і області: "Нова пошта" в регіоні працюватиме з затримками

Частина відправлень обробляється із затримкою тому, що вночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки.

Суспільство • 10 жовтня, 08:44 • 4369 перегляди
Поширювали в Україні новий небезпечний наркотик: викрито групу з 29 осібPhotoVideo

В Україні припинили діяльність групи з 29 осіб, яка збувала новий наркотичний засіб "кратом". За попередніми даними, учасники групи збули до 10 тонн речовини на понад 60 млн грн.

Суспільство • 9 жовтня, 12:47 • 4017 перегляди
"Закрив раунд" переміг у премії "Слушно" від MEGOGO у категорії "Найкращий подкаст про бізнес"Photo

«Закрив раунд» — подкаст Іллі Кабачинського та Антона Полєскова про технологічні феномени, компанії та людей, які будують бізнес у сучасній економіці та залучають мільярдні інвестиції, а також про події, що впливають на технологічний ринок і світ навколо нас.

Суспільство • 6 жовтня, 15:20 • 2788 перегляди
Рівне вперше прийняло напівмарафон від Нової пошти: понад 1300 учасників вийшли на стартPhoto

У Рівному 20-21 вересня відбувся перший напівмарафон від Нової пошти та NewRun, який об'єднав понад 1300 учасників, включаючи людей з інвалідністю та ветеранів. Наймолодшій учасниці було 1,3 роки, найстаршому бігуну — 69 років, а всі кошти від забігу підуть на протезування пацієнтів UNBROKEN.

Суспільство • 23 вересня, 15:34 • 2811 перегляди
Краматорськ під масованим вогнем: кількість поранених зросла до 6, серед них - підліткиVideo

Краматорськ третій день поспіль зазнає масованих обстрілів, зафіксовано 15 ударів. Внаслідок атак 6 осіб отримали поранення, включаючи двох підлітків 16 та 17 років.

Війна в Україні • 10 вересня, 16:55 • 13784 перегляди
Сервіси "Нової пошти" тимчасово недоступні через технічні проблеми

Через технічні труднощі онлайн-сервіси "Нової пошти" тимчасово не працюють. Команда компанії вже відновлює стабільну роботу.

Технології • 2 вересня, 17:25 • 3125 перегляди
росіяни вдарили дроном по "Новій пошті" у Краматорську, є загиблий і поранено дитину - ОВАPhoto

Внаслідок російського удару безпілотником по відділенню Нової пошти в Краматорську загинув 49-річний чоловік. 13-річна дівчина отримала поранення.

Війна в Україні • 29 серпня, 13:18 • 3263 перегляди
Київська квартира від Нової пошти: розіграш головного призу — 3 вересня у прямому ефірі

3 вересня 2025 року Нова пошта проведе фінальний розіграш двокімнатної квартири. Усі клієнти, які отримували відправлення з 23 червня по 31 серпня, автоматично беруть участь.

Економіка • 27 серпня, 09:23 • 2255 перегляди