У Польщі та Румунії затримали диверсантів рф, які через "Нову пошту" у ЄС планували серію вибухів і підпалів

Правоохоронні органи Польщі та Румунії викрили масштабну диверсійну мережу, пов’язану з російськими спецслужбами, яка готувала вибухи та підпали об’єктів на території ЄС, шляхом відправлення вибухонебезпечних пакунків через мережу "Нової пошти". Головною ціллю диверсантів стала інфраструктура української логістичної компанії, що активно працює в Європі. Про це йдеться у пресрелізі СЗР Румунії та Польської прокуратури, пише УНН.

Деталі

Європейські спецслужби спільними зусиллями зірвали чергову спробу російських агентів дестабілізувати ситуацію у країнах Європейського Союзу. Згідно з офіційними повідомленнями, розслідування у Польщі та Румунії викрило скоординовану операцію, в якій брали участь щонайменше троє громадян України, що діяли під безпосереднім керівництвом російських спецслужб.

Мазовецьке відділення Департаменту з боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури у Варшаві проводить розслідування за номером 1001-105.Ds.87.2025 щодо діяльності іноземної розвідувальної служби – Російської Федерації – проти Республіки Польща та країн-союзниць Європейського Союзу – йдеться у повідомленні польських правоохоронців.

Слідчі встановили, що агенти готували акти саботажу, спрямовані на відправку до України вантажів із вибуховими та запальними матеріалами, які мали детонувати під час транспортування. Метою диверсії було залякування населення та підрив стабільності європейських країн, які підтримують Україну.

Одного з підозрюваних – громадянина України Данила Г. – затримали польські спецслужби. Йому висунуто обвинувачення в участі у діяльності іноземної розвідки та підготовці терористичних актів диверсійного характеру (статті 130 і 65 Кримінального кодексу Польщі). За даними прокуратури, він діяв спільно з іншими агентами, виконуючи завдання російських кураторів щодо підготовки вибухових посилок через "Нову пошту", які були перехоплені румунськими службами до моменту активації.

Після затримання Данила Г. Окружний суд Варшави 17 жовтня ухвалив рішення про взяття його під варту на три місяці.

Паралельно в Румунії Служба розвідки (SRI) у співпраці з іншими спецслужбами країни та міжнародними партнерами запобігла спробі підпалу штаб-квартири "Нової пошти" у Бухаресті. Двоє українських громадян, які прибули до країни з Польщі, передали до офісу компанії посилки з дистанційно керованими запальними пристроями, замаскованими під навушники та автомобільні деталі.

Румунські спецслужби вчасно ідентифікували та знешкодили вибухові пакунки, запобігши катастрофі. Під час обшуків у затриманих вилучили терміт, нітрат барію та електронні компоненти дистанційного підриву. За даними слідства, диверсанти проходили спецпідготовку, характерну для співробітників розвідки.

Румунський суд ухвалив рішення про тримання двох підозрюваних під вартою протягом 30 днів.

Конкретні дії, вжиті SRI, а також заходи, вжиті разом з румунською владою та зовнішніми партнерами, призвели до запобігання спробі саботажу на національній території. Румунська розвідувальна служба дякує всім національним та міжнародним партнерам, які беруть участь у забезпеченні безпеки громадян Румунії – йдеться у пресрелізі румунських спецслужб.

Оперативні матеріали обох країн свідчать, що ці дії є частиною ширшої кампанії гібридних атак, спрямованих на логістичну інфраструктуру України в Європі. Схожі випадки вже фіксувалися у Німеччині, Чехії та Литві.

