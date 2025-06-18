Палили автомобілі ЗСУ: правоохоронці повідомили про підозру чотирьом диверсантам
Київ • УНН
Правоохоронці затримали чотирьох осіб, які на замовлення російських спецслужб вчиняли диверсії у Запорізькій, Харківській та Тернопільській областях. Зловмисники палили автомобілі військових та залізничні й енергетичні об'єкти.
Правоохоронці викрили чотирьох зловмисників, які на замовлення спецслужб рф вчиняли диверсії у Запорізькій, Харківській та Тернопільській областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на Нацполіцію.
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Повідомляється, що у Запоріжжі затримали 36-річного місцевого жителя, який вийшов на зв’язок із представниками фсб через месенджер.
За грошову винагороду від ворога він виготовляв запалювальні суміші та підпалював транспортні засоби військових. Загалом встиг знищити три автомобілі, за що отримав 500 доларів. Про виконану "роботу" звітував куратору відеозаписами.
У Харкові оперативники викрили 25-річну місцеву мешканку, яка підпалила релейну шафу на залізничній станції у Слобідському районі міста. Жінка діяла на замовлення невстановленої особи, з якою спілкувалась через соціальну мережу.
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На Тернопільщині працівники поліції та СБУ затримали двох жителів селища Гусятин - 21-річного чоловіка та його 23-річну подругу. Вони підпалили припаркований автомобіль Land Rover з військовими номерами. "Ціль" узгодили з російськими кураторами.
Злочин зловмисники фіксували на відео для подальшого звіту. Правоохоронці вилучили у спільників мобільні телефони з доказами причетності до підпалу та інструкціями від куратора.
Усім фігурантам вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує від 8 років в'язниці з конфіскацією майна до довічного ув'язнення.
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