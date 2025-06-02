Підпалювали енергооб’єкти та авто ЗСУ: правоохоронці затримали ще 6 агентів рф

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
13:22 • 16232 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

13:07 • 26073 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

11:49 • 49657 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 114943 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 137563 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 194505 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 210112 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 121003 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 278389 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 192603 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.2м/с
43%
750мм
Популярнi новини

Спецоперація "Павутина": оприлюднено перші супутникові знімки авіабази "Бєлая" після атаки

2 червня, 05:57 • 143529 перегляди

Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини

2 червня, 06:58 • 55869 перегляди

Спецоперація "Павутина": у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків

2 червня, 07:10 • 38838 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 66392 перегляди

У Стамбулі стартували переговори України та росії за участю Туреччини - МЗС

11:45 • 53242 перегляди
Публікації

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

11:49 • 49657 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 278389 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 323374 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 336616 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 341842 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Джон Хілі

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Туреччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 67177 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 112500 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 192598 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 134292 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 164948 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

9K720 Iskander

Нафта марки Brent

Фокс Ньюс

Підпалювали енергооб’єкти та авто ЗСУ: правоохоронці затримали ще 6 агентів рф

Київ • УНН

 • 8234 перегляди

СБУ та Нацполіція затримали шістьох поплічників рф, які підпалювали енергооб’єкти, Укрзалізницю та авто ЗСУ в різних регіонах. Їм загрожує довічне увʼязнення.

Підпалювали енергооб’єкти та авто ЗСУ: правоохоронці затримали ще 6 агентів рф

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще шістьох поплічників спецслужб рф, які займалися підпалами енергооб’єктів Укрзалізниці та авто ЗСУ у різних регіонах України.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає УНН.

Усі виконавці ворожих замовлень потрапили "на гачок" агресора, коли шукали "легких заробітків" на Телеграм-каналах. Утім, замість обіцяних коштів з рф підпалювачі отримали підозру і наразі перебувають під вартою з перспективою тюремного ув’язнення

- йдеться в повідомленні.

Деталі

На Київщині затримано 25-річного наркозалежного з Бучанського району, який спалив релейну шафу залізничного світлофора. Таке завдання він отримав від співробітника сил спеціальних операцій країни-агресора.

Згодом російський спецслужбіст доручив агенту підірвати місцеву будівлю ТЦК за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП). Правоохоронці спрацювали на випередження і затримали зловмисника, коли він готував вибухівку для вчинення теракту.

У Дніпрі заблоковано підривну діяльність ще одного поплічника окупантів. Ним виявився 31-річний переселенець з Краматорська, який спалив релейну шафу біля місцевої станції Укрзалізниці.

На Житомирщині затримано 3-х мешканців Бердичева віком 18 та 20 років, які підпалили дві релейні шафи і два позашляховики ЗСУ. Пошкоджені авто перебували на техогляді після виконання бойових завдань на фронті.

Згодом фігуранти отримали нове замовлення з рф – спалити міське відділення пошти. Але виконавці не встигли цього зробити, оскільки були затримані за адресами проживання.

У Чернігівській області викрито місцевого рецидивіста, який за завданням рашистів поїхав до столичного регіону і спалив релейну шафу у Бориспільському районі. Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено телефони, легкозаймисті суміші та інші докази підривної діяльності на користь рф.

За даними фактами зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану); ⁠ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Затриманим загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

СБУ затримала 17-річного агента фсб, який планував підірвати ТЦК в Києві. Він вже був під слідством за підпал авто ЗСУ та отримав нове завдання від куратора з фсб. 

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Кримінал та НП
Національна поліція України
Житомирська область
Київська область
Українська залізниця
Дніпро
Чернігівська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Краматорськ
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9