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Поджигали энергообъекты и авто ВСУ: правоохранители задержали еще 6 агентов рф

Киев • УНН

 • 7904 просмотра

СБУ и Нацполиция задержали шестерых сторонников рф, которые поджигали энергообъекты, Укрзализныцю и авто ВСУ в разных регионах. Им грозит пожизненное заключение.

Поджигали энергообъекты и авто ВСУ: правоохранители задержали еще 6 агентов рф

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще шестерых приспешников спецслужб рф, которые занимались поджогами энергообъектов Укрзализныци и авто ВСУ в разных регионах Украины.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.

Все исполнители вражеских заказов попали "на крючок" агрессора, когда искали "легких заработков" на Телеграм-каналах. Впрочем, вместо обещанных средств из рф поджигатели получили подозрение и сейчас находятся под стражей с перспективой тюремного заключения

- говорится в сообщении.

Детали

В Киевской области задержан 25-летний наркозависимый из Бучанского района, который сжег релейный шкаф железнодорожного светофора. Такое задание он получил от сотрудника сил специальных операций страны-агрессора.

Впоследствии российский спецслужбист поручил агенту взорвать местное здание ТЦК с помощью самодельного взрывного устройства (СВП). Правоохранители сработали на опережение и задержали злоумышленника, когда он готовил взрывчатку для совершения теракта.

В Днепре заблокирована подрывная деятельность еще одного приспешника оккупантов. Им оказался 31-летний переселенец из Краматорска, который сжег релейный шкаф возле местной станции Укрзализныци.

На Житомирщине задержаны 3-х жителей Бердичева в возрасте 18 и 20 лет, которые подожгли два релейных шкафа и два внедорожника ВСУ. Поврежденные авто находились на техосмотре после выполнения боевых задач на фронте.

Впоследствии фигуранты получили новый заказ из рф - сжечь городское отделение почты. Но исполнители не успели этого сделать, поскольку были задержаны по адресам проживания.

В Черниговской области разоблачен местный рецидивист, который по заданию рашистов поехал в столичный регион и сжег релейный шкаф в Бориспольском районе. Во время обысков по местам проживания задержанных обнаружены телефоны, легковоспламеняющиеся смеси и другие доказательства подрывной деятельности в пользу рф.

По данным фактам злоумышленникам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период). Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ задержала 17-летнего агента фсб, который планировал подорвать ТЦК в Киеве. Он уже был под следствием за поджог авто ВСУ и получил новое задание от куратора из фсб. 

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Житомирская область
Киевская область
Украинские железные дороги
Днепр
Черниговская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Краматорск
Brent Oil
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