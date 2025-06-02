Поджигали энергообъекты и авто ВСУ: правоохранители задержали еще 6 агентов рф
Киев • УНН
СБУ и Нацполиция задержали шестерых сторонников рф, которые поджигали энергообъекты, Укрзализныцю и авто ВСУ в разных регионах. Им грозит пожизненное заключение.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще шестерых приспешников спецслужб рф, которые занимались поджогами энергообъектов Укрзализныци и авто ВСУ в разных регионах Украины.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.
Все исполнители вражеских заказов попали "на крючок" агрессора, когда искали "легких заработков" на Телеграм-каналах. Впрочем, вместо обещанных средств из рф поджигатели получили подозрение и сейчас находятся под стражей с перспективой тюремного заключения
Детали
В Киевской области задержан 25-летний наркозависимый из Бучанского района, который сжег релейный шкаф железнодорожного светофора. Такое задание он получил от сотрудника сил специальных операций страны-агрессора.
Впоследствии российский спецслужбист поручил агенту взорвать местное здание ТЦК с помощью самодельного взрывного устройства (СВП). Правоохранители сработали на опережение и задержали злоумышленника, когда он готовил взрывчатку для совершения теракта.
В Днепре заблокирована подрывная деятельность еще одного приспешника оккупантов. Им оказался 31-летний переселенец из Краматорска, который сжег релейный шкаф возле местной станции Укрзализныци.
На Житомирщине задержаны 3-х жителей Бердичева в возрасте 18 и 20 лет, которые подожгли два релейных шкафа и два внедорожника ВСУ. Поврежденные авто находились на техосмотре после выполнения боевых задач на фронте.
Впоследствии фигуранты получили новый заказ из рф - сжечь городское отделение почты. Но исполнители не успели этого сделать, поскольку были задержаны по адресам проживания.
В Черниговской области разоблачен местный рецидивист, который по заданию рашистов поехал в столичный регион и сжег релейный шкаф в Бориспольском районе. Во время обысков по местам проживания задержанных обнаружены телефоны, легковоспламеняющиеся смеси и другие доказательства подрывной деятельности в пользу рф.
По данным фактам злоумышленникам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период). Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
СБУ задержала 17-летнего агента фсб, который планировал подорвать ТЦК в Киеве. Он уже был под следствием за поджог авто ВСУ и получил новое задание от куратора из фсб.