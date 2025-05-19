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Хотів підірвати будівлю київського ТЦК після підпалу авто військових: СБУ вдруге затримала 17-річного агента фсб

Київ • УНН

 • 456 перегляди

СБУ затримала 17-річного агента фсб, який планував підірвати ТЦК в Києві. Він вже був під слідством за підпал авто ЗСУ та отримав нове завдання від куратора з фсб.

Хотів підірвати будівлю київського ТЦК після підпалу авто військових: СБУ вдруге затримала 17-річного агента фсб

Служба безпеки України запобігла ще одному теракту у Києві, затримавши 17-річного агента фсб, який готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився неповнолітній, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт.

Скориставшись цим, юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з фсб та повідомив йому про готовність до виконання завдань.

Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ "перехопили" інформацію: фігурант отримав від фсб нове завдання – підірвати будівлю місцевого ТЦК. Для цього окупанти направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), зробленим на основі пластиду

- розповідають в СБУ.

За інформацією спецслужби, агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об’єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом із своїм неповнолітнім поплічником.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він забрав СВП зі схрону і прямував до визначеної "цілі".

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У квітні СБУ затримала трьох агентів російського гру у Вінниці. Вони готували підрив авто ЗСУ та будівлі поліції. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Яна Соколівська

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