Хотел взорвать здание киевского ТЦК после поджога авто военных: СБУ во второй раз задержала 17-летнего агента фсб

Служба безопасности Украины предотвратила еще один теракт в Киеве, задержав 17-летнего агента фсб, который готовил подрыв админздания столичного ТЦК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дела, вражеским приспешником оказался несовершеннолетний, который уже имеет подозрение от правоохранителей за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи на домашний арест.

Воспользовавшись этим, юноша в мессенджере повторно вышел на куратора из фсб и сообщил ему о готовности к выполнению заданий.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники СБУ "перехватили" информацию: фигурант получил от фсб новое задание – взорвать здание местного ТЦК. Для этого оккупанты направили несовершеннолетнему координаты схрона с самодельным взрывным устройством (СВУ), сделанным на основе пластида - рассказывают в СБУ.

По информации спецслужбы, агент должен был скрыто заложить взрывчатку под стенами военного объекта, после чего российская спецслужба планировала дистанционно взорвать ее вместе со своим несовершеннолетним приспешником.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он забрал СВУ из схрона и направлялся к определенной "цели".

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

В апреле СБУ задержала трех агентов российского гру в Виннице. Они готовили подрыв авто ВСУ и здания полиции. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение за государственную измену.