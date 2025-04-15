Кількість власників авто, які підпадають під "податок на розкіш", зросла на 38%. Вони сплатили майже 220 млн грн податку,
найбільше - у Києві.
Ратан Тата, керівник Tata Group, заповів понад $100 млн своїй німецькій вівчарці та двом співробітникам. Його родичі отримають
тільки частину маєтку.
У серпні 2024 року українці придбали нових легкових автомобілів на 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік. Найпопулярнішими
марками стали BMW, Toyota та Mercedes-Benz.
У справі про витік "зливи даних" у НАБУ виявлено флешки в автомобілі Біркадзе. На думку детективів, на них можуть бути докази
вчинення правопорушення. Втім суд заборонив їх вилучення через недоведеність необхідності.
У Києві водій Land Rover, який вʼїхав у канаву, перебував у стані алкогольного сп'яніння, а поліція склала на нього протоколи за
керування автомобілем у стані сп'яніння та порушення правил дорожнього руху.
У Львівській області в результаті зіткнення автомобілів на автодорозі Бібрка-Бурштин постраждали три людини, в тому числі 2-річна
дівчинка.
Асоціація автовиробників України опублікувала список Міністерства економіки моделей автомобілів, які будуть обкладатися "податком на розкіш" у 2024 році.
У Львові на нерегульованому залізничному переїзді автомобіль KIA Rio зіткнувся з потягом, внаслідок чого постраждали 65-річний водій та його 64-річний пасажир. Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
Одна людина загинула та троє травмованих внаслідок автозіткнення у Червонограді.