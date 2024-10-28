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Індійський мільярдер залишив спадок собаці, дворецькому та кухареві

Київ • УНН

 • 111702 перегляди

Ратан Тата, керівник Tata Group, заповів понад $100 млн своїй німецькій вівчарці та двом співробітникам. Його родичі отримають тільки частину маєтку.

Індійський мільярдер залишив спадок собаці, дворецькому та кухареві

Індійський мільйонер-бізнесмен Ратан Тата залишив статки у понад 100 мільйонів доларів своєму улюбленому собаці, дворецькому та кухареві. Про це пише The Sun, передає УНН.

Деталі

Магнат Jaguar, Land Rover і Tetley помер на початку цього місяця у віці 86 років, Після його смерті з'ясувалося, що більшу частину його статків успадкує його німецька вівчарка Тіто.

Перед своєю смертю бізнесмен вирішив, що гідною трійцею його спадщини будуть його найкращий друг - собака Тіто, його багаторічний дворецький і помічник Конар Суббіах і його кухар Раджан Шоу.

А його брат Джиммі Тата і дві зведені сестри Ширін і Діанна Джеджибхой успадкують тільки частину його великого маєтку.

У своєму заповіті Тата чітко вказав, що Тіто буде забезпечений «необмеженим доглядом» до кінця життя, повідомляє The Times.

Собака був поруч з індійським бізнесменом до останніх днів його життя. 

Сухел Сет, близький друг Тати, назвав суму, виділену всім трьом сторонам, щедрою.  Він сказав: «Він зробив для них дуже, дуже щедрі пожертви».

Tata Group, яку він очолював понад два десятиліття, є однією з найбільших індійських компаній з річним доходом понад 100 млрд доларів.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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